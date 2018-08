Terminator | la prima foto di Sarah Connor nel nuovo seguito

Terminator 6 - la prima foto ufficiale dal set con Linda Hamilton : E’ bastata una foto e la passione per Terminator si è subito riaccesa: la Paramount ha twittato la prima immagine dal set della sesta pellicola appartenente alla saga nata dalle mente di James Cameron e che arriverà nelle sale nel novembre del 2019 grazie alla regia di Tim Miller (Deadpool). Official first look at the new @Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced ...