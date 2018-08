Tennis | la peggiore sconfitta in carriera per Serena Williams! Travolta 6-1 6-0 dalla

oasport

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Nel WTA di San José,Williams ha subito ladella. Sul cemento californiano la fuoriclasse statunitense, ex numero uno del mondo e reducefinale Wimbledon, è statain 51 minutibritannica Johanna Konta con il punteggio di 6-1 6-0 nel primo turno del torneo. Un match davvero disastroso per la Williams, che dopo aver tenuto il servizio sull’1-0, ha subito 12 game di fila, commettendo ben 25 errori gratuiti, con il pubblico ammutolito. Si tratta dellain termini numerici su oltre 900 partite disputate, infatti prima d’ora l’americana non aveva mai vinto un solo game in un match. Questo il commento a caldo diWilliams: “Probabilmente Konta ha giocato come non le era accaduto negli ultimi 18 mesi, e questo è un bene per lei. Posso giocare un trilione di volte meglio di così, e questo è qualcosa che mi può ...