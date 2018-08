Tennis | Kitzbuhel è ancora Berrettini Batte Albot e vola ai quarti

Tennis - ATP Kitzbuhel 2018 : prosegue la corsa di Matteo Berrettini! È ai quarti di finale! : La corsa di Matteo Berrettini prosegue. Il Tennista romano ha centrato la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuhel, dopo aver battuto il moldavo Radu Albot in tre set, 6-3 6-7(3) 6-1. I due si erano già incontrati pochi giorni fa, al primo turno di Gstaad, e anche in quel caso a vincere era stato Matteo, poi volato verso il primo titolo della sua carriera. Oggi, però, l’azzurro ha avuto bisogno del terzo set, più ...

Tennis : Berrettini non si ferma - battuto Simon all'esordio a Kitzbuhel : L'ex numero 1 del mondo, ora 832 Atp, ha dovuto lottare per avere la meglio, in rimonta, su Mackenzie McDonald, numero 80 Atp, battuto per 3-6, 6-4, 7-5. Murray - che sembra aver finalmente risolto i ...

Tennis - Berrettini non si ferma più : passa il turno a Kitzbuhel : Tennis, Berrettini prosegue nel suo ottimo momento di forma dopo la vittoria nel torneo di Gstaad Tennis, Berrettini non intende fermarsi, il momento d’oro del Tennista italiano continua. Dopo il primo torneo Atp vinto in carriera nella scorsa settimana a Gstaad, Berrettini è volato a Kitzbuhel, dove al primo turno ha superato il francese Simon (testa di serie numero 5). Adesso il nostro Tennista affronterà Albot al secondo turno, un ...