Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Martina e Gianpaolo si lasciano

Temptation Island 2018/ Diretta : scontro tra Gianpaolo e Martina "sei una ragazzina!" (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018 , anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo . Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:38:00 GMT)

MARTINA E GIANPAOLO SI SONO LASCIATI?/ Lei bacia Andrew - ma lui le chiede di sposarlo (Temptation Island 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta SONO tra le coppie rimaste in gioco a Temptation Island 2018. MARTINA ha baciato il single Andrew: come si concluderà il loro confronto?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:35:00 GMT)