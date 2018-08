Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael

Raffaela e Andrea / Lasciano il falò insieme : "Voglio stare con lei per sempre" ( Temptation Island 2018) : Questa sera, mercoledì 1 agosto, Raffaela Giudice e Andrea Celentano si confronteranno davanti al falò sulla spiaggia. Lasceranno Temptation Island insieme ?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Filippo Bisciglia/ Temptation Island - assist al fidanzato (che non capisce) "Allora! Ti ho detto tre volte..." : Filippo Bisciglia è diventato l'idolo di questa nuova edizione di Temptation Island . Nelle puntate si mostra complice e comprensivo e dal web arriva il tormentone...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:46:00 GMT)

Temptation Island - tra Gianpaolo e Martina la coppia... scoppia : lui voleva sposarla - lei molla anche Andrew : L'ultima puntata di Temptation Island in onda su canale 5 riparte da Martina e Gianpaolo e dalla bufera durante il falò. Filippo Bisciglia riesce a riportarli in spiaggia per l'ultimo confronto. le ...