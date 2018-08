Temptation Island | Raffaela Giudice perdona Andrea Celentano

Temptation Island Vip a settembre su canale 5 : il promo con Simona Ventura (video) : Si conclude la sesta edizione di Temptation Island, ma già si lavora alacremente per quella che sarà la prima edizione Vip del reality show di casa Fascino in onda a settembre su canale 5. L'isola delle tentazioni sarà nuovamente animata prossimamente da coppie più o meno conosciute nel mondo dello showbiz e della quale in questo periodo si sta parlando per via di indiscrezioni che anche noi di Blogo vi stiamo documentando col passare dei ...

Temptation Island 2018/ Diretta : Lara irride Michael "di lui non me ne frega più un ca..." (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:07:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme come coppia : Se nelle settimane di distanza durante Temptation Island Andrea è apparso molto legato alla tentatrice Teresa, durante il falò di confronto, lui è stato chiaro:prosegui la letturaTemptation Island 2018, Andrea Celentano e Raffaela Giudice sono usciti insieme come coppia pubblicato su Gossipblog.it 01 agosto 2018 23:00.

Raffaela e Andrea lasciano Temptation Island insieme : il pubblico insorge : Raffaela e Andrea escono insieme da Temptation Island, il pubblico sul web: “No comment” Raffaela Giudice e Andrea Celentano scelgono di uscire da Temptation Island insieme. Il publico, però, non ha preso bene la decisione della ragazza di dare una seconda possibilità al fidanzato. La 24enne ha sofferto molto durante questa esperienza. Mentre lui non […] L'articolo Raffaela e Andrea lasciano Temptation Island insieme: il ...

Andrea di Temptation Island - falò con Raffaela : il gesto che non piace : Temptation Island, il falò tra Andrea e Raffaela: il gesto che non piace al pubblico Anche per Raffaela e Andrea è arrivato il momento del falò di confronto a Temptation Island. La giovane ragazza è arrivata all’incontro con il suo fidanzato con le idee chiare. Lui è invece apparso un po’ più titubante. Il pubblico […] L'articolo Andrea di Temptation Island, falò con Raffaela: il gesto che non piace proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - tutti contro Martina : Teresa Langella commenta : Temptation Island, il pubblico contro Martina: anche Teresa Langella critica Il falò di confronto tra Martina e Gianpaolo ha regalato davvero molti colpi di scena. Il pubblico di Temptation Island non ha fatto altro che commentare le immagini andate in onda attraverso i vari social. Su Twitter non è parlato d’altro se non della coppia […] L'articolo Temptation Island, tutti contro Martina: Teresa Langella commenta proviene da Gossip ...

Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael : [live_placement] "Temptation Island”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la letturaTemptation Island | Ultima puntata | Diretta | Lara e Michael pubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2018 23:01.

Filippo Bisciglia/ Temptation Island - assist al fidanzato (che non capisce) "Allora! Ti ho detto tre volte..." : Filippo Bisciglia è diventato l'idolo di questa nuova edizione di Temptation Island. Nelle puntate si mostra complice e comprensivo e dal web arriva il tormentone...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:46:00 GMT)

Temptation Island - tra Gianpaolo e Martina la coppia... scoppia : lui voleva sposarla - lei molla anche Andrew : L'ultima puntata di Temptation Island in onda su canale 5 riparte da Martina e Gianpaolo e dalla bufera durante il falò. Filippo Bisciglia riesce a riportarli in spiaggia per l'ultimo confronto. le ...

Temptation Island - Martina bacia Andrew. Ma il suo fidanzato le ha chiesto di sposarlo : L'ultima puntata di Temptation Island sta tenendo col fiato sospeso i telespattatori, ma è stato il confronto tra Martina e Gianpaolo ad aver sconvolto tutti.Martina, infatti, negli ultimi giorni si è lasciata un po' troppo andare con il tentatore Andrew. E dopo abbracci e carezze i due si sono baciati appassionatamente nel corso del loro week end romantico. Poi è arrivato il falò di confronto fra gli ormai ex fidanzati e i due se ne sono dette ...