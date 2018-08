Temptation Island | Lara a telecamere spente con Giuseppe | il fidanzato | ' E' una sfigata'

Anticipazioni Temptation Island VIP : da Uomini e Donne arrivano Sossio - Nilufar e Giordano : La prima edizione VIP di Temptation Island andra' in onda a meta' settembre su Canale 5, ma sono gia' tante le indiscrezioni che sono uscite sul cast: il settimanale Chi, in particolare, ha svelato in anteprima i nomi di alcuni personaggi che hanno gia' accettato di mettersi in gioco nel reality condotto da Simona Ventura. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, dunque, si legge che ben due coppie nate a Uomini e Donne si faranno tentare da ...