Temptation Island 2018 Ultima puntata | anticipazioni e diretta | video | Gianpaolo furioso

GIADA GIOVANELLI E FRANCESCO BRANCO/ Ancora insieme? Nessuna foto sui social (Temptation Island 2018) : GIADA GIOVANELLI e FRANCESCO BRANCO hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island 2018. Ma i due stanno ancorra insieme dopo la fine del programma?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 17:06:00 GMT)

VALENTINA DE BIASI E ORONZO CARINOLA/ Si sono lasciati? Lei in vacanza con le amiche (Temptation Island 2018) : VALENTINA De BIASI e ORONZO CARINOLA sono usciti insieme da Temptation Island dopo la prima puntata. Ma sembra che dopo il programma i due si siano lasciati...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:49:00 GMT)

Temptation Island Vip - nel cast Stefano Bettarini - Valeria Marini - Nifular e il figlio di Walter Zenga. La rivelazione di Parpiglia : Conto alla rovescia per l'inizio di 'Temptation Island Vip' , previsto per metà settembre. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast del programma che sarà affidato a Simona Ventura .

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta/ Il confronto finale e il lapsus su Andrew (Temptation Island 2018) : Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta sono tra le coppie rimaste in gioco a Temptation Island 2018. Martina ha baciato il single Andrew: come si concluderà il loro confronto?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:33:00 GMT)

Temptation Island Vip : svelate le coppie - ma le critiche non mancano : ... figlio dell'ex portiere Walter Zenga , insieme alla ragazza Alessandra Sgolastra , 21 anni, aspirante miss che sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Un altro rampollo che potrebbe svolgere ...

Temptation Island Vip - in onda da settembre in tv : nel cast anche due coppie di U&D : Grande attesa per la prima edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni che quest'anno ha registrato degli ascolti a dir poco record su Canale 5. La quinta edizione con personaggi 'Nip' sta per giungere al termine e nel frattempo si pensa gia' alla prima edizione della versione con coppie di personaggi famosi che vedremo in onda dal prossimo mese di settembre in tv. [VIDEO] In queste ore sono state svelate anche ...

Temptation Island 2018 - ecco perché il pubblico non può fare a meno di Filippo Bisciglia : Lui non conduce, guida il racconto. Detta così Filippo Bisciglia te lo immagini sul pullmino che porta agli studi Elios di via Tiburtina. Almeno una volta sarà capitato di chiedersi: perché è alla “guida” di Temptation Island? Tra frasi cult, corse e sceneggiate il docureality delle corna macina grandi ascolti da sei edizioni, questa perfino la più vista nella storia del programma. E Bisciglia è irremovibile, compare sul piccolo ...

Temptation Island Vip : Davide Rossi - figlio di Vasco - tra i tentatori? : E' il settimanale Chi, in edicola questa settimana, a svelare un succoso retroscena che riguarda la prima edizione di 'Temptation Island Vip', in onda, a settembre, su Canale 5, con la conduzione di Simona Ventura. Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', svela il volto di uno dei possibili tentatori del docureality. Si tratta del figlio di Vasco Rossi, Davide, con un ...

Temptation Island 2018/ Ultima puntata - diretta e anticipazioni : video - "quando si è arrabbiati si dice..." : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e diretta Ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Temptation Island Vip : il figlio di Vasco Rossi sbarca in Tv : Davide Rossi, figlio di Vasco, tentatore a Temptation Island Vip? Questa sera mercoledì 1 agosto terminerà la sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La scorsa puntata ha riservato molti colpi di scena che preludono a un’ultima puntata davvero scoppiettante. Nel frattempo Simona Ventura si prepara a tornare in tv con Temptation Island Vip e negli ultimi giorni è stato ...

Temptation Island Vip : svelati i nomi che compongono il cast : A poche settimane dall'inizio delle riprese, sono stati svelati i nomi che compongono il cast della prima edizione di Temptation Island Vip: a dare la notizia in anteprima è stato Gabriele Parpiglia ...

Temptation Island 2018 - anticipazioni ultima puntata : Gianpaolo scopre il tradimento di Martina - Lara smaschera Micheal : Filippo Bisciglia vi aspetta stasera, mercoledì 1 agosto, con il gran finale del reality delle tentazioni.

