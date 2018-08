Temptation Island 2018 Ultima puntata | anticipazioni e diretta | Martina-Gianpaolo e

Temptation Island 5 – Quinta e ultima puntata del 1 agosto 2018 – Le scelte e i bilanci finali. : Quinto e ultimo appuntamento, stasera eccezionalmente di mercoledì, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua Quinta edizione e nella collocazione del lunedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Ottimi gli ascolti ottenuti, i più alti di tutte le edizioni. Contrariamente alle scorse edizioni composte da sei puntate, questa […] L'articolo Temptation Island 5 – Quinta e ultima puntata del 1 ...

Lara e Michael - la canzone parodia / Video : gli scontri della coppia di Temptation Island 2018 in.. musica! : Lara e Michael, le diatribe della coppia più discussa di Temptation Island 2018 diventano una canzone. Ecco la parodia e il Video di Highlander dj(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:56:00 GMT)

‘Temptation Island Vip’ - il settimanale ‘Chi’ rende note altre 3 probabili coppie del cast! : Temptation Island Vip: ecco altre probabili coppie del cast del programma che sarà condotto da Simona Ventura Se la versione classica di Temptation Island è ormai agli sgoccioli, fervono invece i preparativi per la prima edizione della versione Vip del reality show di grande successo targato Canale 5, e condotto per l’occasione da Simona Ventura a partire da metà settembre. Proprio la scorsa settimana, la rivista Chi aveva ...

Martina e Gianpaolo si sono lasciati?/ Il web tuona : "Andrew la sta prendendo in giro!" (Temptation Island) : Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta alle prese con il falò di confronto: un lapsus mette nei guai la fidanzata e lui se ne va arrabbiato... (Temptation Island)(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 22:13:00 GMT)

Temptation Island - Teresa Langella rivela : “Si parla solo di me” : Teresa Tangella di Temptation Island risponde alle critiche sul web Il penultimo appuntamento con Temptation Island sembra aver scaldato gli animi del pubblico da casa e non di poco. Sotto il mirino dei telespettatori, questa volta, ci è finita Teresa Langella. Detta così, probabilmente, il suo nome vi dirà ben poco, ma è la tentatrice che ha catturato l’interesse del fidanzato Andrea, compagno di Raffaela. La tentatrice non ha fatto ...

News Temptation Island : la frecciatina di Teresa Langella a Raffaella e Andrea : Temptation Island: Teresa Langella fortemente criticata sui social lancia una frecciatina a Raffaella e Andrea Quest’anno a Temptation Island una delle tentatrici che ha fatto più parlare di sé è sicuramente Teresa Langella. Il suo atteggiamento nei confronti di Andrea Celentano, fidanzato, ha infatti acceso il web ieri sera. Molti utenti, nello specifico, avrebbero accusato […] L'articolo News Temptation Island: la frecciatina di ...

Temptation Island 2018 : anticipazioni FINALE di mercoledì 1 agosto : Temptation Island 2018, la FINALE andrà in onda mercoledì primo agosto e di seguito vi daremo le prime anticipazioni anche con i contributi video di ciò che accade nel reality dei sentimenti e delle tentazioni. Temptation Island 2018: anticipazioni puntata mercoledì primo agosto 2018 Il reality estivo più piccante dello stivale è arrivato al capolinea, anche se vi abbiamo già dato una notizia incredibile che lunedì sei agosto ci sarà un’altra ...

Temptation Island Vip / Coppie : Nilufar e Giordano - Sossio e Ursula e il figlio di Walter Zenga nel cast : Temptation Island Vip 2018, anticipazioni e Coppie. Il settimanale Chi svela che Nilufar e Giordano e il figlio di Walter Zenga, Andrea, saranno nel cast(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island 2018 - Raffaela Giudice : "Vado fiera del mio dialetto!" (foto) : Anche per Raffaela Giudice e Andrea Celentano domani sarà tempo di tirare le somme in questa esperienza di Temptation Island. La coppia dopo la settimane passate nei rispettivi villaggi, portano a termine il loro percorso non senza difficoltà, ultima in ordine di tempo è quella che riguarda il personal trainer che anche nella quarta puntata andata in onda ieri, ha mostrato particolare interesse e sintonia nei confronti della single ...

ANDREA DAL CORSO/ Andrew di Temptation Island 2018 è "il miglior tentatore di sempre" secondo Sonia Carbone : Grandi occhi azzurri, vino a fiumi e tanta eleganza per ANDREA Dal CORSO che da possibile tronista di Uomini e donne sembra essere diventato l'unico single ad aver conquistato una fidanzata(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:30:00 GMT)

Temptation Island Vip - tra sorprese e conferme : le coppie ufficiali e quelle vicine alla firma : Temptation Island Vip definisce il suo cast formato da coppie famose in vista della prima edizione celebrity del reality Dopo il grande successo della sesta edizione di Temptation Island, i fan del reality sono inattesa dell’edizione Vip in onda a settembre. Il cast si va definendo e scatena le curiosità dei fan del programma di Canale 5. Tra conferme e sorprese sono per ora sei le coppie di cui si ipotizza la presenza nel reality ...

Temptation Island Vip : 'Chi' svela i nomi del cast. C'è anche il figlio di Walter Zenga : Dopo l'anticipazione di Chi sulla presenza di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini fra le coppie di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura. Nel numero in edicola da mercoledì 1 agosto il ...

Temptation Island 5 - Michael De Giorgio e Gianpaolo Quarta rispondono alle critiche dopo la quarta puntata : Ieri sera, lunedì 30 luglio 2018, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Come ricordiamo, domani sera, mercoledì 1° agosto 2018, la quinta edizione del programma prodotto da Maria De Filippi giungerà al termine.dopo la messa in onda della puntata di ieri, Michael De Giorgio e Gianpaolo quarta, rispettivamente fidanzati con Lara Rosie Zorzetto e con ...

Temptation Island Vip : Sossio Aruta e Nilufar Addati nel cast : Nilufar Addati e Sossio Aruta approdano a Temptation Island Vip Domani sera terminerà la quinta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality show più piccante della stagione estiva è già al lavoro per la versione vip, che andrà in onda a Settembre. Alla conduzione del programma ci sarà nientepopodimeno che Simona Ventura. Proprio qualche giorno fa il giornalista del magazine Chi Gabriele Parpiglia ha rivelato le prime due ...