TEMPTATION ISLAND 2018 Diretta | scontro tra Gianpaolo e Martina sei una

MARTINA E GIANPAOLO SI SONO LASCIATI?/ Lei bacia Andrew - ma lui le chiede di sposarlo ( TEMPTATION ISLAND 2018) : MARTINA Sebastiani e GIANPAOLO Quarta SONO tra le coppie rimaste in gioco a Temptation Island 2018. MARTINA ha bacia to il single Andrew : come si concluderà il loro confronto?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:35:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND - Michael De Giorgio e quello strano post su Instagram. Ha fatto pace con Lara? : Michael De Giorgio è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island in onda questa sera su canale 5. Il fidanzato, e forse ex di Lara , durante il docureality ha sempre ...

TEMPTATION ISLAND | Ultima puntata | Diretta | Martina e Gianpaolo : [live_placement] " Temptation Island ”, il docu-reality più seguito dell’estate condotto da Filippo Bisciglia, in onda lunedì 30 luglio 2018, in prima serata su Canale 5, è giunto al quarto appuntamento della quinta stagione.prosegui la lettura Temptation Island | Ultima puntata | Diretta | Martina e Gianpaolo pubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2018 21:17.

TEMPTATION ISLAND Vip - nel cast Stefano Bettarini - Valeria Marini - Nifular e il figlio di Walter Zenga : Conto alla rovescia per l'inizio di ' Temptation Island Vip' , previsto per metà settembre. Nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni sul cast del programma che sarà affidato a Simona Ventura .

Ilary Blasi : ‘Sit-com con Totti? Non ci hanno voluto a TEMPTATION ISLAND VIP’ : “C’eravamo proposti per Temptation Island VIP ma non ci hanno voluto“: a rivelarlo – presumibilmente scherzando ma chissà che non ci sia un fondo di verità sotto – è Ilary Blasi, che ammette che l’idea di andare al programma di Canale 5 (che prende sempre più forma) con Francesco Totti la divertiva molto. “Peccato. Ci tenevamo” ha proseguito la conduttrice, reduce da un’estate molto fitta. ...