Temptation Island 2018 | anticipazioni ultima puntata | Gianpaolo scopre il tradimento di

Temptation Island Vip 2018 - in onda da settembre in tv : nel cast anche due coppie di U&D : Grande attesa per la prima edizione di Temptation Island Vip, il fortunato reality show delle tentazioni che quest'anno ha registrato degli ascolti a dir poco record su Canale 5. La quinta edizione con personaggi 'Nip' sta per giungere al termine e nel frattempo si pensa già alla prima edizione della versione con coppie di personaggi famosi che vedremo in onda dal prossimo mese di settembre in tv. In queste ore sono state svelate anche le prime ...

Temptation Island 2018 ultima puntata : anticipazioni 1 agosto : Temptation Island 2018 ultima puntata. Si conclude stasera in tv mercoledì 1 agosto 2018 la nuova edizione del docu-reality su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della quinta e ultima puntata. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Temptation Island 2018 ultima puntata: anticipazioni 1 agosto Dopo quattro puntate piene di sorprese e colpi di scena, termina anche quest’anno il docu-reality che porta i partecipanti a fare un vero e ...

Temptation Island Vip - tra i tentatori spunta il nome del figlio di Vasco Rossi : Il figlio di Vasco Rossi tra i tentatori di Temptation Island Vip? Davide vicino alla partecipazione al reality di Canale 5-- Temptation Island Vip andrà in onda a settembre, ma le indescrezioni su coloro che animeranno i 20 giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni sono sempre di più. Dopo la quasi ufficialità dei nomi dei componenti delle coppie presenti nella trasmissione (vedi qui), si parla anche dei possibili tentatori ...

Raffaela Giudice e Andrea Celentano/ Come si concluderà la loro avventura? (Temptation Island 2018) : Questa sera, mercoledì 1 agosto, Raffaela Giudice e Andrea Celentano si confronteranno davanti al falò sulla spiaggia. Lasceranno Temptation Island insieme?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:40:00 GMT)

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola/ La coppia è scoppiata dopo il programma? (Temptation Island 2018) : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono usciti insieme da Temptation Island dopo la prima puntata. Ma sembra che dopo il programma i due si siano lasciati...(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:27:00 GMT)

Giuseppe Santamaria/ Resterà amico di Lara Zorzetto? (Temptation Island 2018) : Giuseppe Santamaria si è molto avvicinato a Lara Rosie Zorzetto, fidanzato Michael De Giorgio, a Temptation Island 2018. Resterà amico della ragazza?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Temptation Island Vip : il figlio di Vasco Rossi sarà uno dei tentatori? Lo scoop : Temptation Island Vip, salta fuori il nome di uno dei possibili tentatori: si chiama Davide ed è il figlio di Vasco Rossi Temptation Island Vip non è ancora iniziato ma le notizie inedite sulla trasmissione continuano a tenere alte le aspettative del pubblico da casa. Saltate fuori le prime indiscrezioni (e le prime conferme) sulle […] L'articolo Temptation Island Vip: il figlio di Vasco Rossi sarà uno dei tentatori? Lo scoop proviene da ...

Temptation Island - anticipazioni 1° agosto : il finale delle coppie quale sarà? : Siamo finalmente arrivati all’epilogo dell’edizione in corso di Temptation Island, reality show di Canale 5 condotto per il quinto anno consecutivo da Filippo Bisciglia; per via dei vari falò anticipati, le coppie in gioco sono rimaste soltanto in tre: analizziamo tutte le situazioni per ipotizzare la conclusione delle varie esperienze dei fidanzati. Nelle quattro puntate già andate in onda, Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta ...

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto/ È il momento della resa dei conti (Temptation Island 2018) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono pronti alla resa dei conti: questa sera, a Temptation Island 2018, andrà in onda il loro falò del confronto. Cosa ne sarà della coppia?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 31 luglio 2018. The Good Doctor 23% - Tutta Colpa di Freud 10%. La5 al 2.9% con la replica di Temptation Island : The Good Doctor Su Rai1 il doppio appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.276.000 spettatori pari al 23% di share (primo episodio: 4.428.000 – 22.8%; secondo episodio: 4.142.000, 23.1%). Su Canale 5 il film Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.711.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 la replica di Furore ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie Chicago PD ha intrattenuto ...

Carolina Schiavi/ La single di Temptation Island 2018 : Gianpaolo Quarta tornerà da lei dopo il falò? : Carolina Schiavi è la single che a Temptation Island 2018 ha conquistato Gianpaolo Quarta; lui, però, ha già rinnegato il loro rapporto e, nel bel mezzo del falò, ha dimenticato di…(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:15:00 GMT)

Replica Temptation Island - ultima puntata visibile su MediasetPlay e La5 : Stasera, mercoledì primo agosto su Canale 5 andrà in onda la quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Dopo settimane di scontri, rivelazioni e di tradimenti le coppie rimaste in gara si ritroveranno al falò finale della quinta edizione. Chi non potrà seguire la puntata finale in prima visione su Canale 5 può rivederla in Replica streaming sul portale MediasetPlay ...

Anticipazioni Temptation Island VIP : da Uomini e Donne arrivano Sossio - Nilufar e Giordano : La prima edizione VIP di Temptation Island andra' in onda a meta' settembre su Canale 5, ma sono gia' tante le indiscrezioni che sono uscite sul cast: il settimanale Chi, in particolare, ha svelato in anteprima i nomi di alcuni personaggi che hanno gia' accettato di mettersi in gioco nel reality condotto da Simona Ventura. Sull'ultimo numero della rivista di gossip, dunque, si legge che ben due coppie nate a Uomini e Donne si faranno tentare da ...

Temptation Island - Lara a telecamere spente con Giuseppe - il fidanzato : 'E' una sfigata' : È stata una puntata particolare, ricca di colpi di scena, quella che abbiamo avuto modo di vedere questa settimana in data lunedì 30 luglio, su Canale 5. La quarta puntata di Temptation Island [VIDEO]ha regalato molte sorprese a tutti i suoi fedeli telespettatori i quali non hanno esitato a commentare le vicende trasmesse sul piccolo schermo. A far fortemente discutere è la vicinanza tra Lara e il single Giuseppe i quali hanno trascorso circa ...