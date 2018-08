Tav | Toninelli | “Costi vergognosi | stop possibile” Ultime notizie | “No pregiudizi ma

Tav - Toninelli : "Valutare tutte le ipotesi - anche lo stop" | Chiamparino : "Non è una rotonda" :

Tav - lite tra Toninelli e il commissario di governo Foietta. “Non lo incontro senza dati”. “Surreale - non sono controparte” : “Non lo incontro fino a quando non ho i dati scientifici“. “Perlomeno surreale parlarsi attraverso i media, non sono una controparte”. Dopo due mesi di mail e mancate risposte, inviti a faccia a faccia disertati e continui richiami allo studio del dossier, si accende lo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario di governo sulla Torino-Lione. Perché se da una parte Danilo Toninelli ...

Tav - Toninelli : 'Valutare tutte le ipotesi - anche lo stop all'opera' : Sulle grandi opere "il governo potrà agire una volta verificata l'utilità" dei singoli progetti e la loro sostenibilità, e potrà anche valutare "l'eventuale vantaggio e gli eventuali costi delle ...

Tav - Toninelli : 'Valutare tutte le ipotesi - anche stop opera' : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione - ha detto in mattinata il ministro dell'Economia francese Bruno Lemaire dopo un incontro con i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria - "...

Toninelli : nostra Tav costi vergognosi : 16.14 "Non possiamo nasconderci, come ha confermato di recente anche la Corte dei Conti Europea,un'anomalia inaccettabile: il costo delle nostre linee Tav, comprese quelle in costruzione, sta superando, in media, i 30 milioni di euro per chilometro contro, ad esempio, i 13 della Germania o i 14 della Spagna.Un gap che definirei vergognoso" Così il ministro Toninelli, che ha assicurato che il governo esaminerà a fondo costi e benefici vagliando ...

Toninelli - Tav costa di più in Italia : ROMA, 1 AGO - "Lo sa quanto costa un chilometro di Tav? Sessanta milioni In Italia contro i venti milioni francesi. I Foietta e i Chiamparino dovrebbero rispondere a questa domanda: il differenziale ...

Tav - Toninelli : nessun effetto negativo dal riesame del progett : Il ministro pentastellato delle Infrastrutture in Commissione lavori pubblici al Senato assicura: tutte le possibilità sono in campo -

Tav - Toninelli : 'Non hanno fondamento i timori di effetti negativi' : "Non vi è alcuna ragione per cui l'Italia, a prescindere dall'esito dell'analogo lavoro svolto in Francia, non ridiscuta integralmente il progetto della Tav Torino-Lione". Lo dice il ministro delle ...

Tav - Toninelli : “Attueremo revisione dell’opera per valutare costi e benefici. Non escludiamo abbandono del progetto” : Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture, ha presentato in Senato le linee guida del suo dicastero. In particolare, sulla Tav ha detto: “Il governo attuerà la revisione dell’opera nell’ottica di una stima dei costi e dei benefici. Dopo l’analisi, una volta verificata l’utilità dell’opera, il governo potrà valutare l’eventuale vantaggio e gli eventuali costi di tutte le alternative che saranno ...

Tav : Toninelli - no effetti negativi da riesame opera : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “I timori paventati riguardo ai possibili effetti negativi che potrebbero derivare da questo programma di elementare razionalità non hanno alcun fondamento”. A metterlo in chiaro è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando alla Commissione Lavori pubblici del Senato l’analisi costi-benefici avviata dal dicastero su opere come la Tav, il Terzo Valico, la ...

Tav - Toninelli : “Per Salvini deve andare avanti? La sua è opinione personale. Prima analisi costi-benefici per valutare opera” : ‘Ridiscutere il progetto’ comprende anche lo stop al progetto Tav? “Qualsiasi discussione, anche con la mia omologa francese, è preceduta dall’analisi costi benefici finanziaria e la valutazione tecnico-giuridiche di tutti gli atti esistenti. Io che ho la fortuna di rappresentare lo Stato devo dare risposte scientifiche. Quando parliamo di costi-benefici parliamo della pelle delle gente, di vita quotidiana, di contributi ...

Tav : Toninelli - su referendum Chiamparino abbia pazienza : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino deve avere “pazienza” e aspettare le conclusioni delle analisti costi-benefici avviata sulla Tav. E’ il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a rispondere così una domanda sull’ipotesi di un referendum sulla realizzazione della Tav. “In Francia Macron si è insediato a giugno e la mia omologa l’analisi ...

Tav - Toninelli ignora le mail dei tecnici Treni - gay e armi : cosa divide Lega e M5S : Il commissario per la Torino-Lione da settimane chiede un incontro Ma la risposta arriva soltanto dal sottosegretario del Carroccio

Tav - due linee nel governo. Si blocchi - dice Toninelli. Per Salvini si deve fare. Conte : il dossier non è sul mio Tavolo : L'area Cinquestelle è per il blocco dell'opera, ma la componente leghista avverte: altrimenti ci costa di più e non vogliamo che siano gli italiani a pagare. Il premier rinvia il problema -