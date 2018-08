Tav | la Francia | Aspettiamo posizione ufficiale dell' Italia

Tav - Salvini : «Deve andare avanti». L’Ue preme. La Francia : «Italia confusa» | : Sull’Alta Velocità, ministro dell’Interno contro premier: «La polizia continuerà ad arrestare chi lancia sassi contro i lavoratori» |

Tav - Salvini : “Valutiamo costi e benefici”/ Francia : “Cambiano idea ogni 4 giorni”. Nodo rimborsi per M5s : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:28:00 GMT)

Stop Tav - Conte “Dossier non sul Tavolo”/ Ultime notizie - Comitato Francia : “Chi si assume le responsabilità?” : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo Stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Tav - Francia : in Italia tanta confusione : 14.23 "Nella coalizione di governo, i due vicepremier Salvini e Di Maio non sono per niente d'accordo. Se verrà presa la decisione di bloccare la Tav dovrà passare da un voto parlamentare". Lo ha detto Stéphane Guggino, delegato generale del Comitato Transalpine, che promuove la Lione-Torino. "C'è tanta confusione -aggiunge Guggino che definisce "al condizionale" le informazioni provenienti dall'Italia. "Nessuno ha messo in discussione ...

Comitato Tav Francia - siamo desolati : PARIGI, 27 LUG - "siamo sinceramente desolati che un progetto di questa portata, al servizio dell'ecologia e dell'economia dei territori, si cancelli per delle considerazioni puramente politiche": lo ha detto all'ANSA Stephane Guggino, delegato generale del Comitato della Transalpine, che promuove la linea ad ...

Condannata perché trasporTava migranti in Francia : “Quel confine non esiste per i bianchi” : La 31enne piemontese Francesca Peirotti contro le autorità francesi: "Accusano le mie idee politiche, il fatto che io abbia detto che quel confine non esiste. Attraverso da anni il confine e nessuno mi ferma perché ho la pelle chiara, la solidarietà è considerata un crimine"Continua a leggere

"Condannata perché trasporTavo migranti in Francia? Lo rifarei subito - per i bianchi quel confine non esiste" : Parla Francesca Peirotti, la cuneese a cui i giudici di Aix en Provence hanno inflitto 6 mesi: "Non sono una trafficante, penso solo che sia giusto aiutare persone in difficoltà"

La Francia non meriTava di vincere. Ringrazi Griezmann : è da Pallone d'Oro : Tanto il Belgio, terzo, che la Francia, campione del mondo, avevano affrontato avversari più duri eliminandoli con merito. Mi resta il dubbio, insoluto, su che cosa avrebbe fatto l'Italia in caso di ...

Francia - Pogba : 'L'Europeo è servito - sTavolta non sottovaluteremo la Croazia' : 'Due anni fa agli Europei abbiamo pensato che il più fosse fatto dopo aver battuto in semifinale la Germania. Pensavamo che contro il Portogallo avremmo vinto senza problemi. Adesso vi garantisco che ...

Uruguay-Francia 0-0 diretta. Primo quarti di finale ai Mondiali - Tavarez cerca l'impresa contro i transalpini : Uruguay-Francia, ci siamo. Il Primo quarto di finale dei Mondiali 2018 è iniziato. La squadra diretta da Tabarez prova a fare l'impresa contro Mbappè e Pogba. Queste le formazioni in campo:URUGUAY: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez.FRANCIA: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Tolisso; Giroud.

Francia - Corte costituzionale cancella il "reato di solidarietà" per chi aiuTava i migranti : Il pugno di ferro di Emmanuel Macron contro gli immigrati clandestini potrebbe avere le ore contate. La Corte costituzionale francese, infatti, il "reato di solidarietà" è incostituzionale e il sostegno disinteressato a un migrante per "soggiorno irregolare" non può essere perseguito, in nome del "principio di fraternità". Bocciate, dunque, le disposizioni del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri vigente in Francia. La sentenza giunge ...