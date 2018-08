Tav | il no dei 5 Stelle spaventa le imprese Maxi appalto congelato | a rischio

Hockey prato - Mondiali 2018 : i risultati degli otTavi e il programma dei quarti di finale : Niente da fare per l’Italia: il sogno azzurro ai Mondiali di Hockey su prato si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale contro l’India. Andiamo a riepilogare i risultati odierni: si è delineato il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale. risultati ottavi di finale 18:00 BEL – ESP 0 – 0 (2 – 3) 20:15 ARG – NZL 2 – 0 18:00 ITA – IND 0 – ...

Caivano - sul Tavolo dei pm i nomi di possibili indagati : Dopo quattro giorni di durissimo lavoro è stato spento il devastante incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di mercoledì scorso nell'area di stoccaggio di circa diecimila metri quadrati dell'...

Ilva - il Tavolo dei 62 invitati fa litigare Di Maio e Taranto : Dopo la Tav, l’Ilva: Luigi Di Maio convoca il tavolo sull’acciaieria tarantina ma non si limita ad invitare sindacati, commissari dell’azienda e rappresentanti della ArcelorMittal, il possibile acquirente dell’impianto. Il vicepremier, a sorpresa, allarga la riunione a ben 62 interlocutori, compresi i sindaci della zona, i presidenti di Puglia, Lig...

La Tav divide il governo. Di Maio : 'E'nel contratto ma va ridiscussa'. Marcia dei No-Tav in Val di Susa : Lega e M5s restano divisi. Il Carroccio insiste: 'Fermarsi sarebbe un errore'. Il vicepremier annuncia che Toninelli, a breve, incontrerà il suo omologo francese 'per ripensare un progetto nato 30 ...

Marcia pacifica dei No Tav al cantiere di Chiomonte : Un'azione simbolica, senza violazioni né scontri, durante il Festival dell'Alta felicità in Val Susa. Ultimatum al governo: 'vogliamo atti concreti, altrimenti continueremo a bloccare i lavori' -

Marcia dei No Tav abbatte una recinzione e si ferma davanti al cantiere : denunciati in 20 : Marcia dei No Tav nel pomeriggio in Valle di Susa: più di mille partecipanti hanno proseguito sotto la pioggia, abbattendo anche una recinzione. Si sono fermati a 150 metri dal cantiere di Chiomonte. Venti di loro sono stati denunciati per danneggiamento e inottemperanza a provvedimento dell’autorità.Continua a leggere

Tav - Toninelli ignora le mail dei tecnici Treni - gay e armi : cosa divide Lega e M5S : Il commissario per la Torino-Lione da settimane chiede un incontro Ma la risposta arriva soltanto dal sottosegretario del Carroccio

IL MARCHIONNE INEDITO/ 'Quelle serate alla Piazza dei mestieri in cui racconTava di sé' : MARCHIONNE non era solo il noto manager alla guida di Fca e Ferrari, ma era anche un uomo capace di affezionarsi e commuoversi.

Sagne strasciate e spaghetto dei carbonai - primi piatti della tradizione in Tavola dal Lazio all'Umbria : Lo stand gastronomico proporrà spaghetti alla carbonara e all'amatriciana, fagioli con le cotiche, coratina di agnello e la tipica torta al testo farcita; e a fare il resto saranno gli spettacoli ...

Stato-Mafia - la tratTavia ci fu. Ma anche la sconfitta dei corleonesi : Di seguito la versione ampliata del commento uscito su Il Fatto Quotidiano del 25 luglio, disponibile su Premium Le motivazioni della Corte d’Assise di Palermo (depositate il 19 luglio) sono una svolta nella ricostruzione giudiziaria della “campagna stragista” di Cosa nostra nei primi anni Novanta. La sentenza, di primo grado, non è definitiva. Tuttavia è importante, perché contiene una fondamentale novità. Che una “trattativa” ci fosse stata ...

Rai - vertice a Palazzo Chigi. Sul Tavolo la rosa dei candidati Ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Al tavolo, a Palazzo Chigi, siedono il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. E, a vertice in corso, filtrano i nomi del terzetto sul quale M5S e Lega si confronteranno nelle ultimissime ore per il ruolo di amministratore delegato di Viale Mazzini: ...

Animali : domani in Regione Veneto Tavolo per la gestione dei lupi : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – L’assessore regionale all’Agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25 luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori. L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per informare e favorire la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che si ritrovano a fronteggiare la presenza ...