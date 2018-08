Tav | il ministro francese Le Maire | ' Legittimi gli interrogativi di Di Maio | parliamone

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il Tavolo per non decidere : Di Maio allarga il tavolo chiamato a discutere il caso Ilva - ha invitato la bellezza di 62 delegazioni -, il sindaco di Taranto sente puzza di annacquamento e va su tutte le furie. Obiettivo dell’incontro convocato per domani, lunedì 30 luglio, è illustrare il documento con cui Arcelor Mittal - il colosso dell’acciaio capofila della cordata che si...

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il Tavolo per non decidere : Il sindaco Melucci attacca il "dilettantismo spaccone" del governo. All'incontro sull'ambiente invitate 62 sigle "tra loro anche i responsabili dell'assalto alla Prefettura"

Tav - l altolà di Toninelli 'Nessuno firmi l avanzamento dell opera'. Pd 'Ministro fa il movimentista' : 'Rifarsi al Contratto di governo significa voler ridiscutere integralmente l'infrastruttura in applicazione dell'accordo con la Francia. Senza preclusioni ideologiche, ma senza subire il ricatto che ...

Il ministro Costa a OtTaviano : '35 telecamere sul Vesuvio' : Il ministro dell'ambiente, Sergio Costa è a Ottaviano per presentare il nuovo sistema di videosorveglianza del Parco Vesuvio. A un anno dal disastroso incendio che devastò circa venti chilometri di ...

Conte sTava per far saltare tutto - poi il ministro Moavero... Italia fregata di nuovo - c'è lo zampino di Mattarella : C'è lo zampino di Sergio Mattarella nel deludente, per certi versi umiliante esito del vertice europeo di Bruxelles sull' immigrazione . A tardissima notte di giovedì, Giuseppe Conte ha tra le mani la ...

Tav : Toninelli - costruttivo colloquio telefonico con ministro Francia : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “costruttivo colloquio telefonico, nel pomeriggio, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’omologa francese, Elisabeth Borne, in merito al tunnel di base del Moncenisio, per il collegamento Torino-Lione. Toninelli ha chiarito che nel Contratto di Governo è previsto l’impegno alla valutazione integrale dell’opera, una valutazione che sta avvenendo ...

Governo - brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna : “Li richiami” : Durante il suo intervento al Senato, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, spazientito dal brusio ha chiesto alla vicepresidente dell’aula Paola Taverna di richiamare i parlamentari L'articolo Governo, brusio in Senato mentre parla Savona. Il ministro perde la pazienza e si rivolge a Taverna: “Li richiami” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pensioni scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato Tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Migranti : Mit a ministro Loiseau - salvataggio Lifeline non spetTava a Italia : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Non è vero che il salvataggio dei naufraghi raccolti dalla Lifeline spettasse tecnicamente all’Italia. L’operazione non è mai stata coordinata dal Mrcc Italiano e i porti più vicini all’emergenza erano quelli di Libia, Malta e Tunisia”. Lo precisa una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta alle affermazioni del ministro francese per gli Affari europei, ...

Il ministro Toninelli smonta le grandi opere : "Ridiscutiamo integralmente la Tav" : ''Su Tav e infrastrutture Danilo Toninelli conferma la linea oscurantista del governo gialloverde. Tutto da ridiscutere, tutto da riesaminare". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla...

Disabili - ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “Tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi : Il nuovo dicastero della Famiglia e della Disabilità ha aperto i suoi uffici in Largo Chigi a Roma e come prima cosa il ministro Lorenzo Fontana ha accettato di confrontarsi con una delegazione guidata dal presidente della Federazione tra le associazioni nazionale di persone con Disabilità (FAND), Franco Bettoni. Si tratta di uno dei primi atti del leghista, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni pro life e per aver detto che le ...

Tav - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Il ministro Toninelli : “Sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....