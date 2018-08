Tante morti in The 100 5×12 | prima parte del finale di stagione tra redenzione e

optimaitalia

(Di mercoledì 1 agosto 2018) The 100 5x12 si apre con una carneficina. Ladelditesta le alleanze dei diversi gruppi, e in un contesto di guerra, ogni nodo viene al pettine. Damocles, che dà il titolo al doppio episodio conclusivo di The 100 5, mette alla prova il potere di Octavia, grande protagonista/antagonista della quinta. Amata, ammirata, odiata, Blodreina si ritrova ad affrontare le conseguenze delle sue azioni, mentre lei e Bellamy si incolpano a vicenda. Il tempismo è pessimo; potrebbero utilizzare quei brevi momenti per riconciliarsi, ma nell'universo di The 100, le relazioni non sono mai semplici.Lo avevamo già detto all'inizio di questa. Le priorità dei protagonisti sono cambiate, non esiste più il gruppo, solo la famiglia. Così come Clarke, in questi ultimi episodi quasi irriconoscibile, dopo aver stretto un patto con McCreary, libera Madi dalle ...