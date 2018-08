Svelato il mistero della Gioconda | “La Monna Lisa era napoletana | il paesaggio alle sue

Uomini e Donne/ Marco Cartasegna e Soleil in crisi? Svelato il mistero del "follow" scomparso (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: altro che crisi! Ecco cos'è davvero accaduto alla coppia su Instagram...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Nina Moric - Svelato il mistero : ecco con chi ha trascorso il suo 42esimo compleanno : «Il miglior regalo che potessi ricevere sei tu». Così scrive Nina Moric su Instagram mostrando una foto in cui sta mano nella mano con Carlos, suo figlio, che a causa di varie...

Il migliore amico di Marchionne ha Svelato il 'mistero' della sua malattia : Il 'mistero' della malattia di Sergio Marchionne, custodito gelosamnete da Fca fino al 21 luglio, quando è stata annunciata la nomina del nuovo ad della società, è stato svelato dal suo migliore amico.

Nel sarcofago nero resti di 3 persone : Svelato mistero/ Video ultime notizie Egitto - apertura con maledizione? : Egitto, svelato mistero del sarcofago: trovati all'interno tre scheletri mal custoditi. Gli archeologi speravano di trovare la tomba di Alessandro Magno.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Egitto - Svelato il mistero del sarcofago : custodiva i resti di tre persone : Scoperti i resti di tre scheletri in un sarcofago ritrovato ad Alessandria d'Egitto. Secondo le prime valutazioni del ministero dell'Antichità egiziano, il sepolcro potrebbe aver ospitato un'intera famiglia, forse dell'epoca Tolemaica o romana. Come riporta Repubblica, i resti delle tre mummie sono stati recuperati in pessime condizioni. Il ritrovamento inizialmente aveva destato curiosità ed eccitazione in quanto i resti sarebbero rimasti ...

Egitto - Svelato il mistero del sarcofago : custodiva i resti di tre persone : Come vedete il mondo non è piombato nelle tenebre, io sono qui davanti a voi e sto bene'. svelato il mistero del sarcofago nero ritrovato ad Alessandria d'Egitto Le operazioni di apertura del ...

Larve giganti a Milano e Roma : Svelato il mistero : svelato il mistero delle Larve giganti apparse a Milano e Roma. Sono una trovata commerciale per annunciare Tafanos, il divertente horror su Sky.

Larve giganti a Roma - mistero Svelato : sono 'uscite' dal nuovo film di Sky : Il mistero è stato svelato. Le Larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, che hanno incuriosito e anche un po' perplesso i cittadini, sono state le protagoniste di un'...

Svelato il mistero delle larve giganti. Tutta... colpa di Tafanos Video : di Ida Di Grazia Le larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, riscuotendo curiosità ma anche sdegno da parte dei cittadini, sono state le protagoniste di un'azione di ...

Maradona - Svelato il mistero degli orologi : ecco perchè Diego ne indossa sempre due : Maradona indossa sempre due orologi: svelato il misterio della strana abitudine dell’ex calciatore di Napoli ed Argentina Diego Armando Maradona ieri ha dato show sugli spalti dello stadio russo che ha ospitato la partita tra la sua Argentina e la Nigeria, che ha permesso alla squadra di Sampaoli di volare agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Prima un malore, poi l’esultanza con gestaccio: el Pibe de Oro ha dato il ...

“The Paston Treasure” : Svelato il mistero della ragazza nascosta nel dipinto [GALLERY] : 1/5 ...

“Ecco perché fuori da La Vita in Diretta”. Marco Liorni - mistero Svelato. A raccontare tutto è il direttore di Rai 1 : L’annuncio dell’addio di Marco Liorni a ‘La Vita in diretta’ aveva fatto discutere non poco. Voci che lo volevano poco simpatico, per così dire, ai vertici Rai, alle quali si univano altre di non meglio precisate congiure. Adesso, dopo tanto parlare arriva la verità- A svelare il vero motivo della sua uscita da La Vita in Diretta è stato Angelo Teodoli, direttore di Rai Uno. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il numero uno ...

Johnny Depp dimagrito ed emaciato - fan in ansia : Svelato il mistero : Una foto di Johnny Depp, incredibilmente dimagrito ed emaciato, postata alcuni giorni fa da una sua fan aveva creato il panico mediatico e mandato in allarme tutti: “Cosa è successo?”, “È malato?” “È depresso?” le domande più ricorrenti in rete. In effetti Johnny non si faceva vedere in pubblico, sui red carpet ufficiali, da parecchio tempo, e la cosa aveva alimentato le preoccupazioni. In realtà, i ben ...