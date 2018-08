Super Hyperactive Ninja | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Spulciando in questi giorni il Marketplace di Xbox Live alla ricerca di nuovi Indie, ci siamo imbattuti in, ed essendo appassionati di tutto ciò che proviene dal sol levante, non abbiamo esitato a provarlo per voi, ed oggi vogliamo condividere la nostraè un platform unico nel suo genere, dove nei panni di un clan, dovremo farci strada in vari castelli per raggiungere la fortezza del malvagio di turno, il quale dopo aver assediato il villaggio lo ha derubato del caffè sacro. Il gioco inizia nei panni delpiù giovane e inesperto, alle prese con il suo addestramento per diventare un vero. Dopo la cutscene iniziale veniamo catapultati in un livello che funge da Tutorial, nelle quali vengono illustrare le basi per giocare. Per ...