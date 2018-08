' Summer music smile' | successo per i ' Labend' | Napolitano | Mucci e Monopoli

Selezioni di Sanremo Giovani - artisti di strada - food trucks e musica - al via il Theate Magic Summer a Chieti : Gli spettacoli del "Theate Magic Summer" saranno tutti ad ingresso libero. In occasione della manifestazione è stato istituito un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal Palatricalle attivo ...

Grande successo per la seconda edizione del Summer music Smile : Nello scorso week end Vasto ha vissuto la seconda edizione del Summer Music Smile , l'evento organizzato dall'Associazione 108-Una scuola per la vita, con Musica, ballo e spettacoli, per raccogliere fondi destinati alla casa di ospitalità Lazzarelli di San Severino. Sul palco " presentati uno ad uno dal presentatore Luca Romagnoli " sono saliti il coro Anfass di Atessa ...

#MusicSummer2018 – Terza fase – Decidi le canzoni che accederanno alle Top 16! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

#MusicSummer2018 – Seconda fase – Decidi le canzoni che accederanno alla terza fase! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

'Rock in Roma Summer Fest' - dal 2019 la sinergia tra i festival musicali romani più famosi : Prende il nome di Rock in Roma Summer Fest la manifestazione che dal 2019 nascera' dalla collaborazione tra i festival musicali Romani Rock in Roma e Roma Summer Fest. Pur mantenendo la loro indipendenza artistica, dalla prossima estate le due kermesse capitoline faranno squadra e garantiranno la nascita di una grande manifestazione capace di coinvolgere migliaia e migliaia di appassionati delle 7 note. Merito agli ideatori ed organizzatori The ...

Nick Cave & The Bad Seeds - al Lucca Summer Festival; quando l’arte si fa musica : Al Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di Nick Cave, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di Nick Cave & The Bad Seeds rispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi ...

Musica in TV - stasera in onda la terza puntata del Wind Summer Festival : Questa sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Wind Summer Festival. Edizione partita al di sotto delle aspettative a livello di ascolti ma con speranza di un recupero nelle prossime puntate (compresa quella di stasera), su tutte la finalissima prevista in Piazza Duomo a Milano per inizio settembre. La puntata in onda questa sera è stata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 Giugno 2018. Apriranno la puntata Roby Facchinetti ...

Cinigiano Summer Festival : al via tre serate di musica - spettacoli e buon cibo : Torna il Cinigiano Summer Festival , nell'ambito del Festival delle associazioni: da venerdì 20 a domenica 22 luglio, a Cinigiano, in Largo di via Italia, tre serate di festa, musica, spettacoli e buon cibo. Si inizia venerdì 20 luglio alle 19:30 con 'A tutto rock', si esibiranno dal vivo quattro band musicali: Althea, Anger, Desertion e The Splitheads. A seguire dj set Thomas ...

#MusicSummer2018 – Prima fase – Decidi le canzoni che accederanno alla seconda fase! : Decima edizione per il nostro consueto contest estivo intitolato UnDueTre.com Music Summer che, come ogni anno, grazie all’aiuto di voi lettori, elegge la Canzone dell’Estate. Un’edizione, come sempre, si preannuncia molto emozionante ed imprevedibile e che vedrà in lizza per la vittoria finale ben quarantotto canzoni, equamente divise tra italiane e straniere. Nel corso delle prossime sei settimane, le canzoni si ridurranno ...

Musica - Summer Arena : il 24 luglio a Soverato arriverà anche Riki : Questa nuova tranche di spettacoli dal vivo si intitola "Live & Summer mania", in cui anche a Soverato presenterà dal vivo il suo nuovo singolo in duetto con i CNCO, dal titolo "Dolor de cabeza", che ...

Ritorna a Trebiciano la terza edizione del Rock Camp Summer music Festival : Si inizia oggi, venerdì' 13 luglio a mezzogiorno, quando partirà il programma di Musica LIVE spettacoli e manifestazioni di 92 ore continuate di festa che durerà fino all'alba di Martedì. Saranno ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 5 Luglio : tormentoni - musica ed energia con la Dark Polo Gang : Wind Summer Festival 2018, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del PoPolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Musica - stasera su Canale 5 la prima puntata del Wind Summer Festival 2018 : Questa sera alle 21:00 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della sesta edizione del Wind Summer Festival, registrata in Piazza del Popolo a Roma la sera del 22 Giugno 2018. Un’edizione che si caratterizzerà per tante novità: a partire dalla conduzione, che non vede più Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice principale, sostituita da Ilary Blasi. Confermato invece Daniele Battaglia, volto di punta della radio ufficiale dell’evento, ...