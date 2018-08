Sulle Olimpiadi Sala lancia l' ultimatum al governo gialloverde

Olimpiadi Invernali 2026 : Giuseppe Sala scettico Sulle tempistiche della scelta. “Temo che prima di settembre non si deciderà” : Prosegue l’incertezza su quale tra Milano, Torino e Cortina sarà la città italiana candidata ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 . Il governo ha lasciato la decisione nelle mani del CONI, che sta facendo le sue valutazioni. Il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala ha commentato la vicenda auspicando una scelta in tempi brevi. “È un tema su cui ci sono istanze di natura politica e tecnica“, ha dichiarato ...

Milano e Torino litigano Sulle Olimpiadi : Entrambe vogliono diventare la candidata italiana per ospitare quelle invernali del 2026: il governo dice che se ne occuperà presto