Sulle nomine della Rai si spacca il centrodestra

Di Maio : “Cencelli Sulle nomine? Premiate le competenze. Reddito cittadinanza e flat tax emergenze da realizzare subito” : “Noi abbiamo scelto in base alle competenze. Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera risponde alle critiche sulle nomine “da manuale Cencelli” nella tv pubblica e in Cassa depositi e prestiti. Quanto alle principali promesse contenute nel ...

Raggiunto l'accordo Sulle nomine Rai : Fabrizio Salini è il nuovo ad - Marcello Foa il presidente : Sarà Fabrizio Salini il nuovo amministratore delegato della Rai e Marcello Foa il nuovo presidente. Lo ha annunciato il ministro Di Maio al termine del Consiglio dei ministri: "Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale" - ha detto il vicepremier al termine del Consiglio dei ministri. I due nuovi vertici dell'azienda, ha continuato il ministro, "sono stati ritenuti all'altezza di questa grande sfida per liberarci dei raccomandati e dei ...

Rai - Pd all’attacco Sulle nuove nomine. Di Maio : «Noi facciamo i casting - quelli di prima mettevano i loro compari» : Luigi Di Maio La nomina dei nuovi vertici Rai diventa materia di scontro politico. Dopo l’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi e conclusosi con un provvisorio nulla di fatto, il Pd è passato all’attacco accusando il governo di “spartizione selvaggia” sul servizio pubblico e invitando la Commissione di Vigilanza a monitorare la situazione. La replica del vicepremier Di Maio non si è fatta attendere. Appresa la ...