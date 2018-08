Sud | Svimez | rischio crescita dimezzata | Pil 2019 +0 | 7%

Sud : Svimez - tutti disoccupati - così 600 mila famiglie : Nel 2019 "si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud". E' quanto prevede la Svimez, nelle anticipazioni del ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita (2) : (AdnKronos) – Se la domanda interna continua a espandersi lentamente come ci dicono i dati degli ultimi anni, aggiunge Bianchi, “le prospettive di crescita del comparto produttivo resteranno problematiche e la rischiosità degli investimenti tenderà ad accentuarsi, compromettendo ulteriormente li rapporto con un sistema bancario che è già molto provato dal pesante fardello dei crediti deteriorati. Ecco perché è prioritario adottare ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “bene la sottolineatura fatta oggi nella sua relazione dal presidente dell’Abi, Patuelli, sull’esigenza di sostenere la crescita degli investimenti nel Mezzogiorno. Questi ultimi rappresentano un drive strategico per il consolidamento della crescita nei prossimi anni”. E’ il commento che il direttore della Svimez, Luca Bianchi, fa in un post pubblicato sull’account Facebook ...

