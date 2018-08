Sud | Svimez | in 16 anni via in quasi due milioni | metà giovani e la crescita rallenta

Svimez : raddoppiate a 600mila le famiglie al Sud senza occupati : Roma, 1 ago., askanews, - Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila, nel Centro-Nord sono 470 mila,. ...

Allarme Svimez : raddoppiato in 8 anni il numero di famiglie in cerca di occupazione al Sud : Ma è soprattutto nel 2019 che si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sara' pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. In due anni, un sostanziale ...

Sud - l'allarme Svimez : "In otto anni raddoppiate le famiglie con zero occupati" : I dati dell'associazione: dimezzato in due anni il tasso di sviluppo. Sicilia e Molise fanalini di coda

Rapporto 2018 - Svimez : allarme povertà sanitaria al Sud : Il rallentamento 'tendenziale' dell'economia meridionale nel 2019 e' stimato dalla Svimez, in un contesto di neutralita' della policy, in attesa della Nota di aggiornamento al DEF e della Legge di ...

Sud - Svimez : “900mila giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...

Sud - Svimez : rischio crescita dimezzata - Pil 2019 +0 - 7% : Nel 2019 "si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centronord e +0,7% al Sud". E' quanto prevede l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Svimez,, nelle ...

Sud : Svimez - tutti disoccupati - così 600 mila famiglie : Nel 2019 "si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sarà pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud". E' quanto prevede la Svimez, nelle anticipazioni del ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita (2) : (AdnKronos) – Se la domanda interna continua a espandersi lentamente come ci dicono i dati degli ultimi anni, aggiunge Bianchi, “le prospettive di crescita del comparto produttivo resteranno problematiche e la rischiosità degli investimenti tenderà ad accentuarsi, compromettendo ulteriormente li rapporto con un sistema bancario che è già molto provato dal pesante fardello dei crediti deteriorati. Ecco perché è prioritario adottare ...

Sud : Bianchi (Svimez) - bene Patuelli - rilancio investimenti per consolidare crescita : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “bene la sottolineatura fatta oggi nella sua relazione dal presidente dell’Abi, Patuelli, sull’esigenza di sostenere la crescita degli investimenti nel Mezzogiorno. Questi ultimi rappresentano un drive strategico per il consolidamento della crescita nei prossimi anni”. E’ il commento che il direttore della Svimez, Luca Bianchi, fa in un post pubblicato sull’account Facebook ...

