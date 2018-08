Sud | Svimez | “900mila giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni 600mila le famiglie

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 agosto 2018) La fuga di 1,8 milioni di residenti16, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578milaoccupati in meno mentre a trovare lavorostati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, dellein cui tuttidisoccupati: ora. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, ocarenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza all’istruzione alla sanità: “Sempre più frequentemente l’insorgere di patologie gravi costituisce una delle cause più importanti di impoverimento delleItaliane, soprattutto al Sud”.le anticipazioni del rapporto 2018 dello, l’associazione per lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno. “Il numero dimeridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362mila a ...