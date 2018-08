Sud | Magorno Pd | agricoltura fondamentale merita attenzione Governo

sportfair

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Roma, 1 ago. (AdnKronos) – “I primi dati diffusi sul rapporto Svimez 2018 ci aiutano a capire in quale paese viviamo, quale il quadro economico, sociale e demografico di riferimento soprattutto per le regioni meridionali e quali i vettori su cui investire”. Ad affermarlo in una nota è il senatore Pd, Ernesto, commentano il rapporto e sottolineando che “l’immagine che ci viene restituita è ancora di grande fragilità economica e di un post crisi denso di incertezza e di debolezza”. Alcuni dati riferiti al Sud, rileva, “colpiscono nel bene e nel male: sappiamo, ad esempio, che la Calabria insieme a Sardegna e Campania, è la regione che registra la crescita più alta (2%) , con significativi passi in avanti negli investimenti privati e pubblici grazie alle opere pubbliche avviate attraverso i fondi comunitari). La Svimez ci dice a ...