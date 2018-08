Sud | l' allarme Svimez | In otto anni raddoppiate le famiglie con zero occupati

Allarme Svimez : raddoppiato in 8 anni il numero di famiglie in cerca di occupazione al Sud : Ma è soprattutto nel 2019 che si rischia un forte rallentamento dell'economia meridionale: la crescita del prodotto sara' pari a +1,2% nel Centro-Nord e +0,7% al Sud. In due anni, un sostanziale ...

Zanzare? Robetta. Da Nord a Sud è allarme per le zecche. Portano tre tipi di malattie : quali sono : In tutta Italia si sta diffondendo la paura delle zecche, in particolare quest'anno. La combinazione di temperature invernali miti e della buona piovosità quest' anno ha anticipato il risveglio di questi parassiti - si legge su Repubblica, "la cui presenza è stata segnalata persino nelle zone di pia

Confindustria : il Sud cresce ma è ancora allarme lavoro : ... spiegano che per il secondo anno consecutivo i risultati economici delle regioni meridionali valutati attraverso cinque indicatori che compongono l'Indice Sintetico dell'Economia sono positivi ...

Allarme ragno violino a Roma Sud : è boom di ricoveri in ospedale : È Allarme ?ragno violino? a Roma sud: basta una sua puntura per finire d?urgenza in ospedale. Si chiama Loxosceles rufescens, viene descritto dagli esperti come piccolo e...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme maltempo per l’Italia per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento anche al Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora italiana) di domani, 18 luglio, per l’Italia, gran parte dei Balcani e la Turchia nordoccidentale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per parti della Polonia, Bielorussia, Lituania e Russia per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Bassi ...

Allerta Meteo - furiosa sfuriata fredda sta per innescare maltempo estremo sull’Italia : allarme tornado e grandine tra stasera e domani al Centro/Sud : 1/18 ...

Stanchezza eccessiva - Sudore - prurito - tosse e disturbi intestinali : ecco i campanelli d’allarme del tumore da non trascurare mai : Ci sono alcuni segnali e sintomi che, nel corso della vita notiamo senza farci molto caso, perché rari, mentre altri tendono a ripetersi nel tempo: alcune volte ci fanno allarmare, ma ciò che è più importante non trascurarli mai. E’ fondamentale precisare che non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Africa - allarme per parassita dei cereali : a rischio anche il Sud Europa : La nuova epidemia di Lafigma in Africa estende l'ombra di un rischio contagio anche per l'Europa meridionale e riaccende le polemiche sul difficile

Allerta Meteo per la Tempesta di San Giovanni - la protezione civile lancia l’allarme per il Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa, si estende fino al Mediterraneo centrale, interessando, per oggi, domenica 24 giugno, anche la nostra penisola, in particolar modo la Sardegna. La discesa, a partire dalla prossima notte, di un asse della suddetta saccatura porterà fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, su gran parte del paese, concentrandosi maggiormente su Sicilia e Calabria ...

Fondi Ue per il Sud fanno gola ai furbetti - allarme reati : Roma, 24 giu. , AdnKronos, - I Fondi europei stanziati per il Sud fanno gola ai furbetti: maggiori sono infatti le risorse stanziate maggiori sarebbero gli illeciti. E' quanto emerge da un recente ...

