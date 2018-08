Sud | 600mila famiglie senza lavoro | due milioni in fuga | addio ripresa

Svimez : 600mila nuclei Sud non lavorano : 14.21 Seicentomila famiglie meridionali senza un solo occupato tra i loro componenti, contro le 470mila in condizioni analoghe al Centro-Nord:questi i dati Svimez La ricerca mostra che il dato si è quasi raddoppiato: nel 2010 le famiglie in questa condizione erano 362mila. Presentando il Rapporto 2018, la Società per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno segnala le "sacche di crescente degrado sociale" con i pochi servizi pubblici ...

Sud - Svimez : “900mila giovani se ne sono andati negli ultimi 16 anni. 600mila le famiglie in cui nessuno ha un lavoro” : La fuga di 1,8 milioni di residenti negli ultimi 16 anni, la metà dei quali under 34. Un “drammatico dualismo generazionale“, con 578mila giovani occupati in meno mentre a trovare lavoro sono stati quasi solo gli over 55. E il raddoppio, tra 2010 e 2018, delle famiglie in cui tutti sono disoccupati: ora sono 600mila. Intanto ai cittadini del Sud continuano a mancare, o sono carenti, alcuni diritti fondamentali, dalla sicurezza ...

