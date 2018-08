Sud | 2 milioni in fuga negli ultimi 16 anni | la metà sono giovani

Fuga di cervelli dal Sud : in 16 anni via quasi 2 milioni - metà giovani - : Secondo l'ultimo rapporto Svimez il Meridione si sta svuotando: smentito il luogo comune su immigrati in aumento

Al Sud in 600mila famiglie disoccupate. Da 16 anni è grande fuga - via 1 - 8 milioni di persone : Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni economiche e sociali del meridione.600 mila famiglie disoccupate"Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila ...

Sud - due milioni in fuga in 16 anni. La metà sono giovani : 'Li vedo con un certo sospetto - spiega - perché i voucher possono andare bene in una situazione fisiologica, dove l'economia tira, ma al Sud e anche in altre parti d'Italia, la situazione è ...

5 milioni di poveri : per l' Istat mai così tanti in Italia dal 2005 - in crescita soprattutto Sud-giovani : 1 milione200 minori vivono in una condizione di povertà assoluta. Il dato si riferisce al 2017 ed è il più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni, nel 2005. L'aumento della povertà colpisce ...

Istat : 5 milioni di italiani in povertà assoluta - 1 - 2 sono minori. Record dal 2005 - Sud più colpito : Oltre cinque milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche, nel 2005. I...

Ferrovie Sud Est - chiesto rinvio a giudizio per 18 persone : “Bancarotta fraudolenta e 230 milioni di euro dissipati” : La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 18 persone per aver provocato il crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est. Tra loro c’è anche Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società di trasporti pugliese. Gli indagati sono accusati dai magistrati baresi, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale, di dissipazione ...

