Su Canale 5 il nuovo Pressing e la UEFA Nations League

Per tutto agosto - un nuovo Canale Sky Cinema dedicato alle star : Per tutto il mese di agosto le star di Hollywood popoleranno il canale 303 di Sky. Da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto si accende infatti SkyCinema stars, un canale interamente dedicato ai protagonisti ...

The Moneydrome - Canale 5 prova un nuovo game show per la prossima stagione (Anteprima Blogo) : L'ammiraglia Mediaset si prepara alla stagione televisiva che sarà con nuovi test che vedranno ancora una volta un nuovo game show (presumibilmente preserale) che Endemol Shine produrrà per l'Italia, quindi per Canale 5.Si chiamerà The Moneydrome, sarà un preserale ed il suo arrivo sarà non prima della primavera 2019, ma Blogo è già in grado di anticiparvi alcune informazioni a riguardo: oggi si è registrata la puntata zero negli studi ...