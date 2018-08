Strage di Bologna 38 anni dopo | programmazione dedicata sui canali Rai

Strage Bologna - ci sarà anche Bonafede : ANSA, - Bologna, 29 LUG - anche Alfonso Bonafede rappresenterà il Governo alle celebrazioni per il 38/o anniversario della Strage di Bologna del 2 agosto 1980. "Mi ha telefonato ieri la sua segreteria ...

Strage di Bologna - la mano dei Servizi segreti : i documenti inediti sull'Espresso in edicola : Ma questa è stata anche la settimana della scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che ha portato la grande industria dal 900 al nuovo secolo, da Torino al mondo. Lo ricordiamo come un "sovversivo"...

Bologna - studenti e docenti dell'Alma Mater analizzeranno le macerie della Strage alla stazione : Bologna - docenti, studenti e diplomati del master in Analisi chimiche e Chimico-tossicologiche forensi dell'Università di Bologna, affiancheranno il perito Danilo Coppe nell'analisi delle macerie ...

Strage Bologna - via analisi su macerie : ANSA, - Bologna, 16 LUG - Docenti, studenti e diplomati del master in analisi chimiche e Chimico-tossicologiche forensi dell'Universita' di Bologna, affiancheranno il perito Danilo Coppe nell'analisi ...

Strage di Bologna - Fioravanti contro l’ex pm Nunziata : “Ci disse di accusare due morti”. Bolognesi : “Sono ritorsioni” : Si è scagliato contro il pubblico ministero che per primo si occupò della Strage di Bologna. Un massacro per il quale è stato condannato ma per cui si considera ancora oggi innocente. Valerio Fioravanti ha concluso oggi la sua testimonianza al processo in corso sull’eccidio che il 2 agosto del 1980 uccise 85 persone ferendone otre duecento. L’unico imputato è Gilberto Cavallini, accusato di concorso nell’eccidio per il quale ...

Strage di Bologna : Fiore chiamato a testimoniare : Bologna - Roberto Fiore testimonierà nel processo per la Strage del 2 agosto. Il leader di Forza Nuova comparirà in aula per rispondere alle domande sull'attentato alla stazione di Bologna: 85 morti e ...

Strage Bologna - Fiore sarà testimone : ANSA, - Bologna, 28 GIU - Roberto Fiore testimonierà nel processo per la Strage del 2 agosto. Il leader di Forza Nuova comparirà in aula per rispondere alle domande sull'attentato alla stazione di ...

Strage di Bologna - le indagini della procura generale : “Dagli Usa soldi a Gelli. Che poi finanziava Cavallini” : C’era un filone di denaro che arrivava dagli Stati Uniti e finiva su un conto svizzero di Licio Gelli. E da lì passava nelle disponibilità di Gilberto Cavallini, ma anche a gruppi eversivi della destra veneta. È la scoperta fatta dalla procura generale di Bologna guidata da Ignazio De Francisci, che indaga sui mandanti e finanziatori della Strage della stazione del 2 agosto del 1980. A raccontarlo è l’edizione locale di Repubblica: ...

Strage di Bologna - i reperti furono distrutti nel 2004 per ordine dei giudici : I reperti analizzati in passato per far luce sulla Strage di Bologna furono distrutti il 15 gennaio del 2004. E non fu un errore: a ordinarlo, infatti, fu la corte d’Assise d’Appello del capoluogo emiliano. Lo attesa l’ufficio corpi di reato del tribunale bolognese rispondendno a una richiesta dell’avvocato Gabriele Bordoni, difensore di Gilberto Cavallini, ex terrorista dei Nar attualmente a processo con l’accusa di concorso ...

Processo Strage di Bologna - Valerio Fioravanti : “Condannato ma innocente. Su Cavallini sospendo giudizio” : Dopo Luigi Ciavardini e Francesca Mambro oggi nell’aula della corte d’Assise di Bologna è stato il momento della testimonianza dell’ex capo dei Nar Valerio Fioravanti che alla domanda su come si dichiarasse per la banda armata in merito al 2 agosto? La risposta è stata netta: “Innocente, non l’ho fatto, ma mi hanno condannato“. Nel Processo che vede imputato Gilberto Cavallini per concorso nella Strage Fioravanti ha ...

Strage di Bologna - giudici dispongono perizia ma detriti e macerie della stazione sono “custoditi” alle intemperie : Quello che è rimasto delle macerie della Strage della stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti il 2 agosto 1980, si può trovare in un’ex caserma del capoluogo emiliano, la San Felice di via Prati di Caprara. I detriti occupano una parte di un cortile della struttura, uno spazio di 80 metri di lunghezza, tre di larghezza e uno e mezzo di altezza. sono lì dal settembre 1980. All’esterno, esposti alle intemperie e coperti dalla vegetazione. La ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Siete stati depistati. Noi condannati sull’altare della necessità storica” : “Siete stati depistati, stanno coprendo altri scenari, noi siamo stati condannati sull’altare della necessità storica, un processo fatto per coprire altre realtà: uno scenario politico internazionale che ha portato anche altre conferme e lei Cieri lo sa perché ha indagato su Kram”. Sono parole di Francesca Mambro, dette in aula a Bologna, in risposta al pm Enrico Cieri che le faceva notare che nel corso degli anni l’ex Nar ...

Strage di Bologna - Francesca Mambro : “Noi carne da macello. Mi sento deportata” : Francesca Mambro, condannata all'ergastolo per la Strage di Bologna del 2 agosto 1980 in cui morirono 85 persone, è tornata ieri in tribunale per testiminiare in un processo che vede imputato per concorso Gilberto Cavallini.Continua a leggere

Strage di Bologna - l’ex Nar Francesca Mambro depone in aula : “Io non dovrei essere qui. Mi provoca angoscia e ansia” : “A Bologna, non dovrei esserci né come teste né come condannata per una Strage che non ho commesso“. Trentotto anni dopo Francesca Mambro continua a professarsi innocente. Condannata per la bomba della stazione del 2 agosto 1980 insieme all’attuale marito Giusva Fioravanti, l’ex Nar oggi ha 59 anni ed è libera dal 2013 dopo 26 anni di carcere. Occhiali da sole e foulard colorato al collo, Mambro è tornata ...