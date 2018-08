Stop musei gratis | politica e cultura si spaccano su decisione ministro

Musei - polemiche dopo lo Stop di Bonisoli alle domeniche gratis - : Il ministro dei Beni culturali: iniziativa si fermerà dopo l'estate . Saranno i direttori, spiega, a decidere sugli ingressi. D'accordo quello degli Uffizi: "È diventata una specie di speculazione". ...

Stop ai musei gratis di domenica - la scelta di Bonisoli e la discontinuità come regola politica : Il nuovo ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli Il ragionamento tiene, ed ha una sua logica molto precisa: somiglia anche molto, nello spirito e nell'approccio, alla revisione dell'Art Bonus .

Bonisoli - «Stop alle domeniche gratis ai musei» : l’annuncio del ministro. Franceschini : «Ci ripensi» : «Andavano bene come lancio pubblicitario. Comunque lascerò libertà di iniziativa ai direttori». Il suo predecessore: «Dal 2014 a oggi coinvolte 10 milioni di persone»

Musei - il ministro Bonisoli : “Stop all’obbligo delle domeniche gratuite. Rischiamo di svalutare i nostri siti” : “Lascerò maggiore libertà ai direttori: se un direttore vuole la domenica gratuita non c’è nulla di male. È l’obbligo che non va bene. Quando sono costretto dal Ministero ad aprire gratis la prima domenica di agosto con migliaia di turisti stranieri non va bene. Non avete idea dei commenti che sento a livello internazionale quando questi arrivano ed entrano gratis. Rischiamo anche di svalutare il valore dei nostri siti. Portare ...

