Steward | gli ex colleghi a Di Maio | ripristini i voucher

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Glichiedono la reintroduzione deial Ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di. In vista dell'inizio del campionato di calcio gli addetti alla sicurezza delle manifestazioni sportive, dopo il ripristino deiper agricoltura turismo, chiedono che anche per loro siano introdotti i buoni lavoro per essere pagati a ore. Glifanno appello a Diin qualità di Ministro del lavoro ma anche di ex appartenente alla categoria, affinché che il loro impegno nei weekend calcistici sia assimilato al lavoro degli stagionali del comparto agricolo e turistico.Ilsalva un po' tutte le categorie, dal disoccupato al lavoratore, che può così lavorare con serenità non avendo l'obbligo di essere contrattualizzato con la società che fornisce glidice unointervistato da Stasera Italia. Sono qualcosa come 30mila gli addetti alla sicurezza ...