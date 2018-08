Stati Uniti d’Europa | criticare l’Unione che c’è per rilanciare la Federazione che manca

Richard Dreyfuss al Magna Grecia Film Festival : "Gli Stati Uniti vivono una involuzione" : Grandi ospiti e confessioni inattese. Invitato a Catanzaro, per la quindicesima edizione del Magna Graecia Film Festival , dedicata a Vittorio De Sica, l'attore Richard Dreyfuss, venerato interprete ...

Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D : Legalmente, da domani, dopo che il principale distributore ha vinto una causa con il dipartimento di Stato The post Negli Stati Uniti si potranno scaricare gli schemi per produrre pistole con stampanti 3D appeared first on Il Post.

Stati Uniti - donna uccide la figlia di 17 mesi facendole mangiare del sale : Una donna americana di 25 anni, originaria del South Carolina, ha avvelenato la figlia più piccola di 17 mesi dandole da mangiare molto sale. Il motivo del gesto della donna risiede nella disperata volonta' della giovane di riavvicinare il marito con cui stava divorziando. Per questo omicidio, mercoledì scorso, la ragazza è stata condannata a scontare una pena di 30 anni di reclusione in via definitiva. Giovane donna uccide la figlia con il ...

Stati Uniti : condannata la mamma che uccise la figlia col sale : La notizia che sta facendo il giro del mondo nelle ultime ore riguarda Kimberley Martines, una mamma del South Carolina, nel sud-est degli Stati Uniti d'America, la quale nel 2016 provocò la morte della sua bambina di soli 17 mesi. Apparentemente potrebbe sembrare un semplice delitto, ma ciò che più ha sconvolto gli inquirenti è stata la motivazione che ha portato la donna ad agire in questo modo: Kimberley uccise la sua bambina facendole ...

Stati Uniti-Asia : segretario Stato Pompeo - Usa vogliono intensificare partnership con area indo-pacifica : "Oggi, annuncerò 113 milioni di dollari in nuove iniziative statunitensi per sostenere le aree fondamentali del futuro: economia digitale, energia e infrastrutture", ha aggiunto Pompeo, secondo cui ...

Migranti - Conte da Trump : “Su questione Libia avremo cabina di regia insieme a Stati Uniti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto alla Casa Bianca in una conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump ha detto: "Con questo proficuo incontro abbiamo compiuto ulteriore passo in avanti per aggiornare la nostra cooperazione: siamo due governi del cambiamento, tante cose ci uniscono".Continua a leggere

Conte chiede una “cabina di regia” Italia-Stati Uniti per la Libia : Oggi il colloquio con Conte alla Casa Bianca: sul tavolo energia e difesa. All’Eni una licenza per l’America. Gli Usa: la missione Sophia va rivista

La 'vecchia' lacca per capelli Made in Italy torna di moda negli Stati Uniti : Il focus su occhi e chiome è infatti il fulcro dei trend moda e beauty del momento, in America come nel resto del mondo ed è l'Italia il paese che fa tendenza. Il ritorno dei capelli cotonati e gonfi ...

Migranti - “125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta degli Stati Uniti” : Almeno 125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei Migranti negli Stati Uniti a partire dal 2014. A darne conto è l’associazione Usa ProPublica, che cita dati forniti dalla polizia. L’organizzazione no profit afferma di avere acquisito anche prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi in 70 dei circa 100 centri per Migranti gestiti dall’Ufficio per i rifugiati, agenzia governativa che dipende dal ...

Vi dico come sta il trumpismo negli Stati Uniti. Parla Williams - Breitbart News - : ... ma ad oggi una serie di indicatori suggeriscono che il risultato è positivo: disoccupazione sotto i minimi storici, economia in crescita costante, maggior rispetto per gli Stati Uniti sulla scena ...

Scherma - Mondiali : fiorettisti d'oro - schiacciati gli Stati Uniti : Si chiude con un altro oro il Mondiale della Scherma azzurra. A Wuxi i fiorettisti Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola e Andrea Cassarà hanno battuto in finale 45-34 gli Stati Uniti che ...

Europa e Stati Uniti trovano l'accordo : scongiurata la guerra commerciale : Mentre Trump si bea del successo della "tariffa zero" Bruxelles prende tempo per continuare a negoziare senza temere l'imposizione di nuovi dazi