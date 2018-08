Stanchi del lag? Gaming Fibra City è il nuovo servizio che promette una connessione fino

eurogamer

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dai floppy disk ai moderni Blu-ray, il peso dei videogiochi negli anni è cresciuto vertiginosamente, e con l'affermarsi del 4K come uno standard per l'industria in procinto di lanciare le console di nuova generazione unaad alta velocità sarà fondamentale per giocare adeguatamente, soprattutto se si preferisce acquistare in digitale.è una nuovainotticaa 1.000 Mpbs già disponibile a Milano e da ottobre in altre 12 città quali Bari, Napoli, Palermo, Venezia, Firenze, Padova, Cagliari, Catania, Genova, Perugia, Torino e Bologna e poi, nei mesi successivi, in centinaia di città.Dedicata principalmente ai Gamer di tutta Italia, grazie alla tecnologia FTTH,può offrire le migliori prestazioni attraverso una Rete ottimizzata ed impostata per ilsfrutta la rete di Open Fiber in tecnologia FTTH - ...