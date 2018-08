Spread Btp-Bund stabile a 228 punti

Spread Btp-Bund chiude in lieve rialzo : ANSA, - ROMA, 30 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo rialzo a 234 punti base , 232 venerdì, , con il rendimento del decennale italiano che sale al 2,78%.

Mercati " Lo Spread Btp-Bund in rialzo a 236 punti : Tra risultati trimestrali inferiori alle attese e decisioni di politica monetaria in arrivo dalla Banca del Giappone , domani, , dalla Fed , 1 agosto, e della Banca d'Inghilterra , 2 agosto, hanno ...

Spread Btp-Bund chiude in calo - 221 punti : ROMA, 20 LUG - Lo Spread tra il Btp e il Bund tedesco chiude in calo a 221,4 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,581%.

Btp chiude in calo - volatile su politica - Spread a 228 pb : Seduta volatile per il secondario italiano, che ha subito il colpo delle tensioni in seno al governo e in particolare intorno alla posizione del ministro all'Economia Giovanni Tria.

Btp in calo - Spread oscilla su Tria - brevi perdono vantaggio : Seduta volatile per il secondario italiano, che accusa il colpo delle apparenti tensioni in seno al governo e in particolare intorno alle posizioni del ministro all'Economia Giovanni Tria. Le frizioni sono nell'immediato sulle nomine, Cdp in particolare, ma anche in prospettiva sulla manovra d'autunno.