Sport Mediaset | torna Pressing e Pierluigi Pardo raddoppia

Sport Mediaset - le novità della stagione 18/19 : c’è Pressing con Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi : Nuovi programmi, nuovo TG, nuovo calcio europeo: con agosto, si apre la nuova stagione Sportiva di Mediaset. Dopo la fine dell’avventura di Premium Sport, culminata con il successo – in chiaro – dei Mondiali di calcio, il Biscione ha praticato un corposo restyling della sua offerta a tema calcio. Tanto per cominciare tornerà in veste del tutto rinnovata lo storico Pressing, con Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi confermatissimi ...

Mediaset - un autunno a tutto Sport : debutta “Pressing” e raddoppiano i tg : Nonostante la chiusura di Premium sport Mediaset ha in serbo numerosi appuntamenti per gli appassionati di sport L'articolo Mediaset, un autunno a tutto sport: debutta “Pressing” e raddoppiano i tg è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset spegne Premium Sport : inizia l’era DAZN. «Sono stati tre anni bellissimi» – Video : Giorgia Rossi Dopo tre anni di match in diretta, culminati con i recenti Mondiali di Russia in esclusiva, Mediaset spegne i canali Premium Sport e Premium Sport 2. Da oggi, 1° agosto, l’offerta Sportiva del Biscione sarà infatti collegata a quella della piattaforma DAZN, che consentirà la visione del Campionato di calcio 2018/2019 in streaming live e on demand su tutti device connessi. Ad annunciare al pubblico il cambiamento è stata la ...

Non si vedono più i canali Mediaset Premium Sport : modulo disdetta - numero verde assistenza attivo? : Perché non si vedono più i canali Mediaset Premium Sport? Nessuna anomalia tecnica: la programmazione delle specifiche reti della piattaforma è terminata con la giornata di ieri e da oggi 1 agosto non è possibile più vedere alcuna trasmissione dedicata al calcio o altra disciplina Sportiva. Mediaset Premium Sport ha chiuso i battenti, restano ora solo visibili per gli abbonati i 2 canali EuroSport 1 ed EuroSport 2. La decisione nasce a ...

Paolo Bargiggia contro il comunicato di Sportmediaset.it : "Sono incazzato. Tutelerò la mia immagine nelle sedi competenti" : Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo in forza a Mediaset dal 1994, non ci sta a passare per razzista. Dopo aver scritto un tweet sulla Francia durante i Mondiali di calcio ("Una nazionale completamente autoctona, un popolo di 4 milioni di abitanti, identitario, fiero e sovranista: la #Croazia, contro un melting pop di razze e religioni, dove il concetto di nazione e Patria é piuttosto relativo: la #Francia. #iostoconlacroazia", lo ...

Finale Mondiali - Francia-Croazia : in tv su Canale 5 e in live streaming su SportMediaset : I Mondiali di calcio 2018 sono giunti all'ultimo atto con la Finale tra Francia e Croazia che andra' di scena oggi, 15 luglio, allo stadio Luzhniki di Mosca. La partita naturalmente sara' trasmessa in diretta tv in tutto il mondo e su tantissimi canali televisivi, in Italia essa potra' essere ta sintonizzandosi su Canale 5 o in alternativa potra' essere vista in live streaming gratis accedendo al sito web SportMediaset. Francia-Croazia: quote, ...

Mediaset si allarga - chiuso l’accordo con Perform : su Premium gli eventi Sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Accordo Mediaset-Perform : la Serie A e tutti gli eventi Sportivi DAZN su Premium : Archiviati i Mondiali 2018, tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora di tuffarsi sugli impegni ufficiali della nuova stagione 2018-2019. La Serie A prenderà il via nel weekend del 18-19 agosto e porterà con sé un cambiamento importante nella visione delle gare: 7 su 10 per ogni turno saranno trasmesse in esclusiva da Sky, […] L'articolo Accordo Mediaset-Perform: la Serie A e tutti gli eventi sportivi DAZN su Premium è stato ...

La presentazione di Ronaldo e lo "Speciale Calciomercato" in onda su Tgcom24 e Sportmediaset.it da lunedì 16 luglio a venerdì 17 agosto : Tutti i giorni l'approfondimento su uno dei temi più caldi dell'estate: si inizia già con la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus

Di Maria-Napoli - Sportmediaset : 'Arrivano conferme' : Dopo la ' bomba ' esplosa in mattinata arrivano le prime conferme sulla trattativa Napoli-PSG per Angel Di Maria . Sportmediaset conferma la notizia di mercato e descrive il fantasista argentino come '...