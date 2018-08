“Sporco negro vai via | torna al tuo Paese” | pestato a sangue ballerino di Palermo

“Sporco negro vai via - torna al suo Paese” - pestato a sangue ballerino di Palermo : Un 23enne di colore, nato a Palermo e adottato da neonato da una famiglia di San Giovanni Gemini, è stato picchiato da due ragazzi, di cui uno minorenne: ha la mandibola frattura e ne avrà per una trentina di giorni. Il padre in lacrime: "Questa è una aggressione razzista, mio figlio non riesce neanche a parlare".Continua a leggere

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

“Sporco negro” - fermato uno degli aggressori del cameriere senegalese di 19 anni : I carabinieri della compagnia di Partinico hanno rintracciato e portato in caserma uno degli aggressori del giovane di origini africane picchiato e insultato, tre giorni fa , mentre serviva ai tavoli in un bar del posto (in provincia di Palermo).Continua a leggere