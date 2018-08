Spiagge accessibili | Agua Beach a Noto

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili in Toscana : Papama Beach a Porto Ercole e Bagno Miramare a Marina di Grosseto : La Fondazione Cesare Serono prosegue la sua mappatura multimediale delle Spiagge accessibili toscane incominciata nel 2017 con altre due Spiagge: Papama Beach a Porto Ercole e Bagno Miramare a Marina di Grosseto. Il Papama Beach cerca di accontentare tutti. Una lunga passarella, un Bagno accessibile e una sedia Job. “Abbiamo cercato di rendere la spiaggia accessibile a tutti abbattendo il più possibile le barriere architettoniche in modo da non ...

Spiagge accessibili : Progetto Spiaggia Marina Centro a Rimini : Otto bagni a Rimini riuniti in un consorzio all’insegna dell’accessibilità. Questo è il Progetto Spiaggia Marina Centro che ha, come base fondante, i concetti di inclusione e accessibilità. ? In tutti gli otto stabilimenti si possono trovare servizi igienici dedicati, ombrelloni con passerelle più larghe in materiale eco compatibile, utilizzo gratuito delle carrozzine per fare il bagno e per passeggiare sul bagnasciuga, passerelle ...

Spiagge accessibili : Golden Beach a Taormina : Il giro d’Italia delle Spiagge Accessibili della Fondazione Cesare Serono finalmente fa tappa in Sicilia e scopre, grazie all’aiuto dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti, molte realtà interessanti. Una di questi è il Golden Beach a Taormina, una spiaggia accessibile in un angolo di paradiso. Salvatore Coniglio e Luisa Ruffo, due dei soci del Lido, ci raccontano che il progetto nasce con l’obiettivo di dare a quest’area uno stabilimento ...

Spiagge accessibili : Nemo Beach a Lido di Jesolo : La prima spiaggia accessibile portata avanti grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea: Nemo Beach a Lido di Jesolo. ? “Questa è una spiaggia inclusiva perché all’interno abbiamo un offerta dedicata al turismo commerciale, alla disabilità ed ai cani”, ci dice il responsabile Marco Piva. “In particolare, abbiamo 450 postazioni di cui 56 in convenzione con l’ASL che permette al disabile ed al suo accompagnatore di poter usufruire della ...

Spiagge accessibili : Oro Beach al Lido di Jesolo : Tra le tante Spiagge accessibili di Jesolo merita una menzione speciale Oro Beach, una spiaggia aperta a tutti e accessibile a tutti, famiglie, bambini, anziani, diversamente abili. ? Michele Bergamo, il responsabile, sottolinea che la spiaggia non ha nessuna barriera architettonica e cerca di soddisfare tutte le persone che la frequentano. Oro Beach ha “piazzole per disabili dove possono arrivare all’ombrellone direttamente dalla carrozzina, ...

Anche quest'anno sul litorale di Ostuni due Spiagge accessibili ai cani : Ostuni - spiagge accessibili ai cani: confermata Costa Merlata, mentre la caletta di Torre Pozzelle viene sostituita con un arenile sito in località Mogale Restano due le spiagge del litorale ostunese ...