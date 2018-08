Spazio | terraformare Marte | possibilità remote | un traguardo ancora lontano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 1 agosto 2018), non sarà così semplice almeno con i mezzi attualmente a disposizione. Una delle proposte che renderebbero il pianeta rosso adatto alla vita prevede il rilascio di gas di diossido di carbonio intrappolato nella superficie marziana per poi utilizzarlo per addensare l’atmosfera e riscaldare così il pianeta. Questa teoria – riporta Global Science – non vede però una riuscita pratica, a causa della scarsa quantità di anidride carbonica presente, che non sarebbe sufficiente al riscaldamento dell’atmosfera. Anche se l’atmosfera diè composta per lo più di anidride carbonica, è troppo sottile e fredda per supportare la presenza di acqua liquida, ingrediente essenziale per la vita. Sul pianeta rosso, la pressione dell’atmosfera è pari allo 0,6 % di quella terrestre: con queste condizioni l’acqua evaporerebbe o congelerebbe in tempi brevi. Lo studio ...