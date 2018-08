Spaccio di droga al Pionta | i carabinieri arrestano un uomo con hashish ed eroina

Spaccio di droga - arresti e sequestri nella Belluno 'insospettabile' : Sette ordinanze eseguite dal nucleo investigativo carabinieri. La cessione avveniva anche a minori e davanti alle scuole

Spaccio di droga a Gela - 6 arresti nell'operazione 'Station Drugs' : Sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri di Gela nel corso dell'operazione "Drug Station". Gli investigatori sono riusciti a stroncare un giro diSpaccio che avveniva nei ...

Bernabei : «Lo Spaccio di droga è un nervo scoperto della città» : BOLOGNA - «Sono orgoglioso di svolgere il mio lavoro in una città splendida e fra le più vivaci, con una qualità della vita molto alta nonostante le problematiche che ha». Si è presentato così il ...

Sessa Aurunca - Spaccio di droga : presi tre pusher - : Nella mattinata del 24 luglio, a Sessa Aurunca, i carabinieri della locale compagnia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno tratto ...

Roma : Spaccio droga a coetanei - in manette ragazzo di 24 anni : Roma – Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino albanese di 24 anni per spaccio. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando e’ stato sorpreso mentre spacciava ad un coetaneo una dose di cocaina. Presso la sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuto ulteriori 22 grammi di cocaina, gia’ suddivisa in dosi e relativo ...

Sommariva Bosco : nasconde droga nella biancheria intima - marocchino arrestato per Spaccio : Riceviamo e pubblichiamo: "I Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco , NA, hanno tratto in arresto un ventinovenne di origine marocchina M.A., per il reato di detenzione ai fini di spaccio ...

Droga - blitz antiSpaccio a Rogoredo - zona di smercio : In azione carabinieri, polizia, elicottero e cani nell'area del 'boschetto' una zona frequentata da spacciatori e tossicodipendenti -

TERNI - Spaccio DI DROGA : DA GIUGNO 4 ARRESTI : TERNI Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di TERNI, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo economico del territorio e connessi ad attività di prevenzione e repressione dei ...

Maxi operazione dei Carabinieri e della Guardi di Finanza : 60 misure cautelari per Spaccio di droga - usura ed estorsioni : COSENZA - Dalle prime luci dell'alba è in corso, nella provincia di Cosenza e di Vibo Valentia, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Comando Provinciale della ...

Crotone : arrestato un 50enne per detenzione e Spaccio di droga : di Redazione Crotone24news.it Controlli dei carabinieri nel centro storico: L'uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato C.F., 50enne di ...

Napoli - Spaccio droga a domicilio : 20 arresti/ Video : si facevano recensire cocaina - confisca per 2 - 5 milioni : Napoli, spaccio droga a domicilio: 20 arresti, sgominate due organizzazioni criminali, Video. Ultime notizie sul blitz: si facevano recensire cocaina, confisca per 2,5 milioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:38:00 GMT)

Palermo : Spaccio di droga a Carini - arrestato 64enne : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Un uomo di 64 anni, Francesco Mauro, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel suo appartamento di Carini (Palermo) i militari avevano notato da giorni un sospetto viavai e, guidati dal fiuto infallibile di Mike, u

Maxi blitz contro lo Spaccio di droga Tre arresti e licenza sospesa a un bar : Utilizzavano un bar del paese, il Golden Bar, per portare avanti la loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Attività parallela a quella ufficialmente condotta. In particolare secondo la ...

Spaccio droga quartiere Lorenteggio Milano - sorpreso con cocaina e hashish : Gli agenti del Commissariato di PS Lorenteggio, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, hanno individuato un appartamento nel quale si stava ...