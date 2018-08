Sono stati rubati tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale di Strängnäs

Caso Boeri : perché gli esperti di numeri Sono detestati dai politici : La reazione della politica di fronte ai dati sgraditi? La squalifica. E la responsabilità di questa manipolazione è soprattutto di giornalisti e studiosi

I 560 escursionisti bloccati sul vulcano Rinjani - in Indonesia - Sono stati soccorsi e portati via : I 560 escursionisti rimasti bloccati sul vulcano Rinjani, sull’isola Indonesiana di Lombok, per via del terremoto del 29 luglio, sono stati soccorsi e portati via. Il terremoto – che è stato di magnitudo 6.4 e ha causato la morte di The post I 560 escursionisti bloccati sul vulcano Rinjani, in Indonesia, sono stati soccorsi e portati via appeared first on Il Post.

A giugno la disoccupazione è tornata a salire e gli occupati Sono calati - mentre i dipendenti a termine non Sono mai stati così tanti : Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, nel mese di giugno il tasso di disoccupazione (che misura la percentuale di persone che cercano un lavoro senza trovarlo) è cresciuta di due decimi di punto percentuale rispetto a maggio, arrivando così al The post A giugno la disoccupazione è tornata a salire e gli occupati sono calati, mentre i dipendenti a termine non sono mai stati così tanti appeared first on Il Post.

Sony : gli abbonati al servizio PlayStation Plus Sono 33.9 milioni : Dopo l'annuncio dei risultati finanziari di Sony per l'anno fiscale 2018 (nel periodo compreso tra il 1 ° aprile e il 30 giugno 2018), il gigante dell'elettronica ha condiviso ulteriori informazioni sui suoi guadagni.Come segnala Dualshockers, dall'ultimo trimestre, Sony ha deciso di rendere trasparente il numero di abbonati PlayStation Plus nella sua documentazione sugli utili, a ulteriore testimonianza del fatto che le entrate fornite dal ...

Quattro ciclisti occidentali Sono stati uccisi in Tagikistan - l’ISIS ha rivendicato l’attacco : Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi domenica a 250 chilometri a sud di Dushanbe, la capitale del Tagikistan, in un attacco terroristico rivendicato lunedì dallo Stato Islamico (o ISIS). I funzionari tagiki hanno detto che i Quattro ciclisti – due The post Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi in Tagikistan, l’ISIS ha rivendicato l’attacco appeared first on Il Post.

PAT BUCHANAN : Sono stati I DAZI A FARE GRANDE L'AMERICA : Proprio con questo nome lo raccomandò il tedesco Friedrich List , 1789-1846, ai suoi concittadini e allo Stato germanico nascente, nel suo Sistema Nazionale di Economia Politica. List era stato in ...

56 migranti Sono stati soccorsi dai bagnanti in spiaggia a Isola Capo Rizzuto : Erano su una barca a vela, le persone in spiaggia li hanno accompagnati a terra e gli hanno dato acqua, succhi di frutta e qualcosa da mangiare The post 56 migranti sono stati soccorsi dai bagnanti in spiaggia a Isola Capo Rizzuto appeared first on Il Post.

Marchionne - i suoi polmoni Sono stati «aggrediti». A Zurigo cortina di silenzio sul ricovero : cortina di silenzio a Zurigo via via che passano le ore si fa più denso il silenzio che avvolge la privacy sulle condizioni dell'ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne...

Incendi in Grecia - testimone : tutti quei roghi “non Sono un caso - è statisticamente impossibile” : Un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si trova nella regione di Rafina in Attica (Grecia), nei luoghi più colpiti dagli Incendi, ha dichiarato: “Quando è scoppiato l’Incendio, anzi, gli Incendi, c’era allerta meteo da giorni su condizioni favorevoli ai roghi. E’ statisticamente impossibile pensare che si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. Quando i vigili del fuoco erano impegnati nella zona ...

Gli Stati Uniti posSono vincere la guerra con l'Iran? : Nessun paese al mondo avrebbe una sola possibilità di sconfiggere militarmente gli Stati Uniti. Tuttavia una guerra contro la Repubblica Islamica, storia insegna, sarebbe una prospettiva devastante ...

Alcuni hacker russi si Sono infiltrati nella rete elettrica degli Stati Uniti : (foto: Getty Images) Un gruppo di hacker russi ha sostenuto di essere penetrato in più sale di controllo dei servizi elettrici degli Stati Uniti, vantando di avere causato blackout a propria discrezione che hanno interessato centinaia di persone. La conferma, così come raccolta dal Wall Street Journal, arriva da funzionari federali americani. Il dipartimento della Sicurezza nazionale ha confermato che un team di hacker, noto con il nome di ...

Giada Giovanelli e Francesco Branco si sono lasciati?/ “Sono stati 10 anni di m***a” (Temptation Island 2018) : Giada Giovanelli e Francesco Branco saranno protagonisti del falò di confronto questa sera a Temptation Island: usciranno insieme dal programma? Gli ultimi indizi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 00:03:00 GMT)

Grande Stevens su Marchionne : "I suoi polmoni Sono stati aggrediti. Incapace di sottrarsi alle sigarette" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita, la sua scelta di amministratore delegato della Fiat (oggi Fca) è dovuta a Umberto Agnelli, che prima di morire raccomandò a Gabetti e a me di chiamarlo in azienda", inizia così la commovente lettera di Grande Stevens.Proprio quando le condizioni di salute di Marchionne si sono fatte "irreversibili", le persone che più gli ...