«Sono la prima vedova gay italiana | per fortuna che Paola ed io ci eravamo sposate»

Verso Glasgow - Scozzoli si racconta in esclusiva : 'Il cronometro dice che Sono tornato più forte di prima" : Innamorati, complici e molto seri: a Sky Sport hanno aperto la porta della casa in cui convivono a Imola. Scozzoli si allena insieme alla fidanzata Martina Carraro Testa bassa a lavorare, in ...

Atletica - Europei 2018 – Elena Vallortigara : “Sono serena. Aspettative? Prima la qualificazione poi…”. La saltatrice racconta la sua rinascita : Elena Vallortigara è una delle carte più preziose dell’Italia in vista degli Europei 2018 di Atletica leggera in programma dal 6 al 12 agosto. La saltatrice in alto si è ritrovata dopo otto anni bui e settimana scorsa ha saltato 2.02 metri, seconda italiana di tutti i tempi: inutile negare che punta dritta al podio nella rassegna continentale. La vicentina è rinata a Siena dove si è trasferita nell’ottobre 2016 per provare a tornare ...

F1 - Mondiale 2018 : inizia la pausa estiva! Un mese senza gare - quando si ricomincia? Prima ci Sono i Test… : Il Mondiale 2018 di Formula Uno si prende una pausa estiva dopo il GP di Ungheria, il Circus ora si godrà tre meritate settimane di riposo Prima di tornare in pista a fine agosto quando si volerà sul mitico tracciato di Spa. Sarà proprio il GP del Belgio a segnare la ripartenza del Mondiale F1 dopo le vacanze quando inizierà il rush finale del campionato: mancheranno nove gare al termine della stagione, il Mondiale F1 entrerà nel vivo e il ...

Marco Paolini dopo l'incidente : "Sono crollato - niente è più come prima" : A una decina di giorni dal tamponamento in A4 che ha provocato la morte di una donna, l'artista ha scritto alla giuria del Pelmo d'Oro: "Il mio carattere somiglia alle Alpi, poi un pezzo viene giù di schianto"

M5S : Meloni - loro primarie Sono comunque lotteria : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “Grillo dice di voler eleggere i parlamentari con sorteggio. Perché finora come ha fatto il M5S? Le primarie on line cos’erano se non una lotteria?” Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo M5S: Meloni, loro primarie sono comunque lotteria sembra essere il primo su Meteo Web.

M5S : Meloni - loro primarie Sono comunque lotteria : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “Grillo dice di voler eleggere i parlamentari con sorteggio. Perché finora come ha fatto il M5S? Le primarie on line cos’erano se non una lotteria?” Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo M5S: Meloni, loro primarie sono comunque lotteria sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Pechino Express 2018 - concorrenti eliminati a rischio penale / Chi Sono? Tornati sui social prima del dovuto : Pechino Express 2018, concorrenti eliminati a rischio penale? Tre elementi del cast sono Tornati sui social, spoilerando la loro eliminazione dal gioco in anticipo...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Ida e Riccardo si Sono lasciati?/ Falò Temptation Island 2018 : la previsione prima della puntata : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e Riccardo Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:44:00 GMT)

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Triste primato per la Sicilia. Sono 162 le opere incompiute : Sono 162 le opere incompiute in Sicilia. Lo certifica l'anagrafe delle opere incompiute, pubblicata a giugno scorso dalla Regione siciliana con riferimento al 2017. L'importo totale di questi ...

F1 Germania - Raikkonen : «Prima che tutto finisca ci Sono tante possibilità» : HOCKENHEIM - Nelle ultime gare Kimi Raikkonen ha ottenuto ottimi risultati, anche se manca ancora l'acuto vincente. Il finlandese ai microfoni di Sky ha parlato delle sue ambizioni per questa stagione:...

Decreto dignità - prima di poter fare la rivoluzione ci Sono due nodi da sciogliere : Il Decreto dignità recentemente pubblicato è intervenuto anche nel divieto di pubblicità dei giochi legali online. Secondo alcuni questo avrebbe determinato una riduzione dei giochi legali sul web e una emersione di quelli illegali. In realtà le cose non sembrano stare in questi termini. Il gioco d’azzardo illegale ( o, comunque senza concessione) è oggetto da quasi 20 anni di un sistema di rigido controllo e inibizione sul web operato ...

Ritorno a Rigopiano - la prima messa. Fiori e preghiere dove Sono stati ritrovati i corpi : A un anno e mezzo esatto dalla tragedia, le famiglie hanno chiesto di poter celebrare una Messa nell'area dell'hotel Rigopiano, sotto sequestro e ormai ripulita dalle macerie. La magistratura ha dato ...

Roma - Dzeko : 'Qui si parla sempre prima. Ma i nuovi acquisti Sono forti' : Protagonista indiscusso della scorsa stagione, Edin Dzeko è chiamato a ripetersi in quella che tra un mese esatto prenderà il via. Il bosniaco a gennaio è stato vicino alla cessione al Chelsea , ma ...