Sofia muore di tumore a soli 26 anni | su Facebook raccontava il suo calvario

Sofia muore a soli 26 anni : su Facebook raccontava il suo calvario : Sofia Calliope Zilio è una ragazza di 26 anni proveniente da Padova che all'età di soli 15 anni aveva contratto un osteosarcoma, cioè un tumore osseo maligno che fa la sua comparsa prevalentemente nei bambini e negli adolescenti. Sofia non si era lasciata abbattere dalla malattia ed ha continuato a combattere. La ragazza amava cantare per i bambini malati, anche se il sogno era quello di diventare una ballerina. La storia di Sofia Sofia aveva ...

Embolia polmonare mentre fa la spesa al supermercato : Sofia muore a 23 anni : PADOVA - Un malore improvviso che non le ha dato scampo. A nulla sono valsi infatti i soccorsi e l'immediato trasferimento in ambulanza al pronto soccorso. Sofia Ponchia, 23 anni, non ha più ripreso ...