Sofia muore a soli 26 anni | su Facebook raccontava il suo calvario

Blastingnews

: Addio a Sofia: muore a 26 anni la ragazza che su Facebook aveva raccontato la sua lotta contro il cancro… - gazzettamantova : Addio a Sofia: muore a 26 anni la ragazza che su Facebook aveva raccontato la sua lotta contro il cancro… - infoitsalute : Addio al diario di Sofia: muore dopo aver parlato del suo tumore - stefano267 : Addio a Sofia: muore a 26 anni la ragazza che su Facebook aveva raccontato la sua lotta contro il cancro -

(Di mercoledì 1 agosto 2018)Calliope Zilio è una ragazza di 26proveniente da Padova che all'età di15aveva contratto un osteosarcoma, cioè un tumore osseo maligno che fa la sua comparsa prevalentemente nei bambini e negli adolescenti.non si era lasciata abbattere dalla malattia ed ha continuato a combattere. La ragazza amava cantare per i bambini malati, anche se il sogno era quello di diventare una ballerina. La storia diaveva sconfitto la malattia, fino a quando non è arrivata una recidiva. Questa volta ad essere colpito dal tumore è stato il polmone della ragazza che purtroppo questa volta non è riuscita a sconfiggere il male, che ha avuto il sopravvento su di lei. La 26enne, aveva voluto raccontare la sua storia attraverso una sorta di blog nella sua pagina. Sulla sua pagina si poteva parlare liberamente del tumore ed esprimere i propri dubbi, ma anche darsi ...