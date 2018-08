Skinhead italiani reclutavano mercenari per guerra in Ucraina | 6 arresti

Skinhead italiani reclutavano mercenari : 6 arresti : “Combattevano con le milizie separatiste filorusse in Ucraina” : I carabinieri del Ros stanno eseguendo arresti a Milano e nelle province di Avellino e Parma nei confronti di 6 persone accusate di reclutamento di mercenari e combattimento in un conflitto armato estero. Secondo quanto emerso, alcune indagini nell’area Skinhead della Liguria, hanno svelato l’esistenza di una struttura operante sull’asse Italia-Ucraina per il reclutamento di mercenari tra le fila delle milizie separatiste filorusse ...