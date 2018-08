Sisma Centro Italia - Giallo sulla morte di Kaos | il cane-eroe di Amatrice

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 L’epicentro a Lombok : vittime e feriti : La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 km a est dell’isola di Bali

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro Sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:57:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - ricostruzione post Sisma : approvate tre ordinanze : Ieri pomeriggio il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, accompagnato dal Direttore Ing. D’Alberto, ha partecipato alla riunione della “Cabina di Coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016/17” presso gli Uffici del Commissario Straordinario di Palazzo Chigi a Roma. Nel corso della seduta sono stati approvati tre importanti provvedimenti: 1) Ordinanza “sisma-Bonus”, che disciplina i ...

Terremoto in Albania - Sisma M 5.1/ INGV ultime notizie - epicentro Durazzo : scosse avvertite anche nel Salento : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:33:00 GMT)

TERREMOTO OGGI A MODENA/ INGV ultime scosse : forte Sisma M 3.6 epicentro a Pievepelago - nessun danno o feriti : TERREMOTO OGGI a MODENA, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Sisma Centro - Bonisoli : il 24 agosto fine gestione emergenziale : Roma, 26 giu. , askanews, 'Sono vicino ai familiari delle vittime della lunga sequenza sismica iniziata con la scossa del 24 agosto di due anni fa. È la mia prima visita nei comuni del cratere sismico ...

Terremoto Centro Italia : il 26 giugno il Ministro Bonisoli nelle zone colpite dal Sisma : “Martedì prossimo sarò nelle zone terremotate del Centro Italia, farò un giro da Visso a Spoleto. In quei territori stiamo passando dalla fine dell’emergenza alla messa in sicurezza“: lo ha reso noto il Ministro dei beni culturali e del turismo, Alberto Bonisoli, in occasione della presentazione al Mibact dell’ottavo rapporto realizzato da Symbola e Unioncamere ‘Io sono cultura’. “Se raccontiamo quello ...

Sms solidali per il Sisma Centro Italia : approvati 3 milioni per la grotta sudatoria di Acquasanta : Arriva l'ultima assegnazione della prima tranche dei fondi raccolti con gli sms inviati dagli Italiani dopo il terremoto del Centro Italia. Il comitato dei Garanti ha deliberato a Roma lo scorso 12 ...

Sisma 2012 : a Concordia (Mo) inaugurazione di un nuovo Centro aggregativo dell’area sportiva : Di nuovo a disposizione dei cittadini, dopo che le scosse del Sisma del 2012 l’avevano resa inagibile, la struttura aggregativa posta all’interno del Centro Sportivo a Concordia sulla Secchia (Mo). L’inaugurazione è prevista alle 19, con gli interventi dell’assessore regionale alla Ricostruzione Palma Costi, del sindaco Luca Prandini, del presidente di Uisp di Modena, Giorgio Baroni e del presidente del Centro servizi Volontariato Modena, Paolo ...