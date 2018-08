Sicurezza e Polizia Locale | Sulpl | ' Servono idonea formazione e strumentazione'

'Vacanze coi fiocchi' - volantinaggio della Polizia Municipale di Foggia sulla Sicurezza stradale : Quest'anno nel mirino i tre fattori che, da soli, causano oltre la metà degli incidenti: velocità eccessiva, distrazione al volante e mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Un dato, questo, che ...

Porto Trieste - convenzione Polizia di Stato-AdSP per aumento Sicurezza : Rafforzamento e miglioramento delle misure di sicurezza del territorio di Trieste con un'importante convenzione tra la Polizia di Stato del capoluogo della Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Autorità ...

Sicurezza : Milano - controlli Polizia nelle periferie - due rimpatri : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – In quarantotto ore più di duecento persone sono state controllate – e due rimpatriate – dalla Polizia di Milano, che ha messo in pratica nelle zone periferiche della città il Protocollo Penelope della Questura: controlli sistematici e a tappetto sul territorio per il contrasto della criminalità. Due gli interventi: il primo, l’11 luglio, al Corvetto e in via Salomone. Qui, sono state ...

Sicurezza. Controlli della Polizia di Stato nell'area della Stazione contro microcriminalità : Durante la giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nell'area della Stazione Ferroviaria e anche nelle zone vicine. L'attività è inquadrata ...

Esodo estivo : la Polizia dà lezioni di Sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale, la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Rimini - ronde di Forza Nuova e neofascisti polacchi : “Polizia ci ha creato disagio”. Il questore : “La Sicurezza la fa lo Stato” : ronde sulle spiagge, passeggiate lungomare e una foto di gruppo nel punto in cui lo scorso agosto, a Rimini, avvenne lo stupro di due ragazzi polacchi. Il tutto con la collaborazione dei rappresentanti del National Radical Camp, partito che in Polonia si rifà esplicitamente a un movimento di ispirazione fascista attivo negli anni ‘30. L’iniziativa, organizzata della sezione locale di Forza Nuova Rimini, è stata pubblicizzata con Forza dagli ...

Milano : polizia locale vigilerà su Sicurezza bacino Idroscalo : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Da oggi il Nucleo sommozzatori della polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell’Idroscalo. è il frutto di un accordo tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana, che gestisce il parco dell’Idroscalo. Il nucleo sommozzatori, che attraverso accordi e convenzioni ha già operato all’Idroscalo anche negli anni precedenti, avrà il compito di tutelare la sicurezza sia di ...

Campagna Sicurezza stradale della Polizia di Stato - a Chieti manifestazione sul progetto "Icaro" : Chieti - Presso l’istituto “U. Pomilio” di Chieti si terrà la manifestazione conclusiva del progetto ICARO 2018, a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Compartimento Polizia stradale per l’Abruzzo ed il Molise. ICARO è il progetto di educazione stradale, giunto ormai alla sua 18^ edizione che vede coinvolti in prima battuta il mondo della scuola e la Polizia stradale che con i suoi operatori specializzati entra ...

Sicurezza : Milano - tornano pattuglie miste carabinieri-polizia cinese : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - tornano a Milano le pattuglie congiunte Arma dei Carabinieri e Polizia cinese. Questa mattina, nel corso di un incontro in prefettura, al quale hanno preso parte il prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il console Generale della Repubblica Popolare cinese in Italia, il

Sicurezza nelle stazioni - firmato un protocollo tra Polizia di Stato e FerrovieNord : Nonostante le ultime vicende balzate alla cronaca, secondo i dati diffusi dalla Polfer, si sarebbe registrato un costante calo dei furti in stazione, passati dai 1.436 del 2014 agli 848 del 2017. ...

Sicurezza : firmato protocollo tra Polizia di Stato e Ferrovienord (2) : (AdnKronos) - Nella prassi la Convenzione comporterà lo svolgimento da parte della Polfer di mirati servizi di vigilanza scalo e pattugliamento lungo la linea ferroviaria; supporto all'attività di Polizia in termini di dotazioni tecnologiche (telefoni, hardware e software) e logistiche. Dall'inizio