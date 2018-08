Si sblocca il maxi scambio Bonucci-Caldara-Higuain | l’accordo totale fra Juventus | Milan

sportfair

: #Roma. Approvato l'emendamento 'sblocca cantieri': 125 mln di euro per opere di sviluppo e manutenzione della città… - NuovoMille : #Roma. Approvato l'emendamento 'sblocca cantieri': 125 mln di euro per opere di sviluppo e manutenzione della città… - maur0demichelis : Gonzalo Higuain ha detto sì al Milan, si sblocca la maxi-operazione che porterà Caldara in rossonero e Bonucci alla… - AntonioSanson23 : La solita fortuna di Mario: arriva al Cosilam e si sblocca il maxi progetto -

(Di mercoledì 1 agosto 2018) Dopo giorni di trattative estenuanti, ilfraè ufficiale:in rossonero,ritorna in bianconero Dopo giorni di tira e molla, rumor e smentite e soprattutto una lunga attesa per l’accordo che sembrava non dovesse mai arrivare, ilfraè ormai ufficiale. Le due società hanno trovato l’accordo, mentre negli incontri del pomeriggio sono stati limati anche gli ultimi aspetti riguardanti le situazioni economiche dei giocatori chiamati in causa.sono stati scambiati alla pari per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentresi trasferirà in prestito alper 18 milioni, con un diritto di riscatto di 36 milioni a favore del club rossonero. L'articolo Siil: l’accordofrae ...