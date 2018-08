Sì alla cessione agevolata di giocatori per le società sportive dilettantistiche

Fca - Altavilla verso l'addio : era uno dei candidati alla successione di Marchionne : Rivoluzione in Fca dopo l'uscita forzata e traumatica di Sergio Marchionne. Si sarebbe infatti dimesso Alfredo Altavilla, responsabile

Crotone calcio - un moderato ottimismo si è manifestato in città dopo la richiesta della procura Federale di condannare il Chievo alla retrocessione in B : La permanenza del Crotone in serie B potrebbe durare soltanto due mesi, se la richiesta pesante del procuratore Federale nei

Donnarumma alla Roma / Ultime notizie : sarà Gigio a sostituire Alisson in caso di cessione? : Donnarumma alla Roma, Ultime notizie: sarà Gigio a sostituire Alisson Becker nel caso il brasiliano dovesse davvero partire. I rossoneri dopo l'arrivo di Pepe Reina disposti a trattare.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 23:38:00 GMT)

Real Madrid scatenato dopo la cessione di Ronaldo alla Juventus : pronti 170 milioni per Hazard : Il Real Madrid è alla ricerca di una nuova stella per far dimenticare Cristiano Ronaldo e, oltre a Neymar e Mbappè, l’altro nome sotto i riflettori della dirigenza blanca è quello di Eden Hazard. Secondo il Daily Mail, il club di Florentino Perez sta preparando un’offerta di 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) da presentare formalmente al Chelsea. Il belga ha ancora due anni di contratto a Stamford Bridge e finora ha ...

Berardi alla Roma?/ La cessione di Defrel potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo : Continua il pressing della Roma per portare in giallorosso Domenico Berardi. La cessione di Gregoire Defrel alla Sampdoria potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Vrsaljko all'Inter? / Ultime notizie : l'Atletico Madrid apre alla cessione dopo la finale dei Mondiali : Vrsaljko all'Inter? Ultime notizie: l'Atletico Madrid apre alla cessione del terzino dopo la finale del Mondiale 2018 che si giocherà domenica in Russia tra Croazia e Francia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Roma - dal fallimento RSI alla cessione dell’area. I lavoratori delle ‘Officine zero’ a rischio sgombero : “Si faccia chiarezza” : Officine Zero è un progetto di rigenerazione urbana diventato negli anni multifactory: laboratori artigiani, falegnamerie, studi di design, coworking, cinema all’aperto, spazio espositivo e di concerti. “La settimana scorsa è arrivata per noi l’ordinanza di sgombero. Ora più di 40 lavoratrici e lavoratori rischiano di rimanere senza lavoro”, spiegano. L’area, 20mila metri quadrati di verde, capannoni e uffici a Casalbertone, quartiere popolare ...

L'Inter pensa alla cessione di Vecino al Chelsea (RUMORS) : L'Inter è stata molto attiva nella finestra di giugno di Calciomercato visto che ha chiuso il bilancio in pareggio realizzando cinquanta milioni di euro di plusvalenze con una serie di cessioni e senza sacrificare i big. In entrata, invece, sono stati ben cinque gli acquisti, con l'arrivo di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Come ammesso dal direttore sportivo, Piero Ausilio, arriveranno almeno ...

Real - ok alla cessione di CR7. Ronaldo-Juventus - svolta : Il Real Madrid accetterà 100 milioni dalla Juventus per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Anche se esiste una clausola da 1.000 milioni di euro, infatti... Segui su affaritaliani.it

Da Madrid ok alla cessione di CR7Ronaldo-Juventus - la svolta Ecco i numeri del colpo bianconero : Il Real Madrid accetterà 100 milioni dalla Juventus per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Anche se esiste una clausola da 1.000 milioni di euro, infatti... Segui su affaritaliani.it

I calciatori non sono terze parti : dalla Fifa ok a incassi legati alla propria cessione : Non c'è il rischio di squalifiche per TPO se viene inserita una clausola che preveda incassi legati alla propria cessione. L'articolo I calciatori non sono terze parti: dalla Fifa ok a incassi legati alla propria cessione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nissan - Stop alla cessione del settore batterie alla Gsr Capital : La Nissan ha definitivamente chiuso la porta alla cessione dei propri centri di ricerca e produzione di batterie al fondo privato di investimenti cinese Gsr Capital. L'accordo da circa un miliardo di dollari era già stato rimandato per tre volte per mancanza di alcune condizioni, ma ora la Nissan ha rilasciato un comunicato in cui ha deciso di bloccare definitivamente l'operazione.batterie da altri fornitori. Annunciata nel 2017, la cessione ...

Bilancio Fininvest 2017 - utile di 687 milioni grazie alla cessione del Milan : A livello civilistico la holding chiude in utile per 45,4 milioni: a Berlusconi e figli un dividendo di 91 milioni anche grazie alle riserve. L'articolo Bilancio Fininvest 2017, utile di 687 milioni grazie alla cessione del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.