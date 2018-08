Sharp Objects | il punto della trama a metà serie

Sharp Objects conquista gli Usa e sbarca su Sky Atlantic : Amy Adams e Jean-Marc Vallée firmano un successo storico per HBO : Sharp Objects è sicuramente uno dei successi di questo scorcio di stagione e non solo. HBO ha scelto Amy Adams come protagonista di questo nuovo dramma e a mettere il sigillo è stato Jean-Marc Vallè, regista di Big Little Lies sempre per la stessa rete. L'esordio della serie è stato un vero e proprio successo riuscendo a portare a casa importanti ascolti ed equiparandosi all'esordio di Westworld nel 2016. La rete gongola ma i fan un po' meno e ...

Sharp Objects - nessuna seconda stagione per la serie con Amy Adams : Brutte notizie per i fan di Sharp Objects , il thriller estivo della HBO in onda in America dallo scorso 8 luglio, e in arrivo qui in Italia il prossimo autunno,. A quanto pare non è prevista una ...

"Sharp Objects" racconta il lato oscuro del Midwest : Cicatrici. Ognuno ne ha. Alcune più visibili, altre meno. Lo sa bene la giornalista di 'nera' Camille Preaker. Ha il corpo pieno di tagli. E sono solo il riflesso dei danni più profondi che segnano la ...

Sharp Objects - un primo episodio strabiliante per la miniserie tv con Amy Adams : Una sonnolenta cittadina del Missouri fa da sfondo alle vicende di Sharp Objects , miniserie tv ispirata all'omonimo romanzo di Gillian Flynn, in onda in America da domenica 8 luglio e in arrivo in ...

5 cose da sapere su Sharp Objects - una delle serie dell’estate : In un palinsesto estivo, soprattutto sulle reti americane, non più sonnacchioso come un tempo, l’8 luglio fa il suo debutto su Hbo Sharp Objects, una nuova miniserie destinata a catturare parecchia attenzione, non solo per la sua protagonista (una travagliata Amy Adams), ma anche per il suo tema controverso e per il suo stile di realizzazione sperimentale. Tratta dal romanzo di debutto di Gillian Flynn, tratta di una reporter problematica ...

Sharp Objects - thriller televisivo per Amy Adams : Manca poco al primo episodio di Sharp Object s, miniserie tv in onda sull'americana HBO e presto anche qui in Italia. Ispirata al libro 'Sulla Pelle' di Gillian Flynn, già autrice di L'amore bugiardo, ...

Sharp Objects - il trailer della serie Hbo con Amy Adams : I presupposti perché Sharp Objects sia una delle miniserie più acclamate dell’anno ci sono tutti: la produzione Hbo, infatti, è tratta da un romanzo di Gillian Flynn, la stessa autrice di Gone Girl, ed è diretta da Jean-Marc Vallée, ovvero il regista dell’altro strepitoso successo recente del network, Big Little Lies. In più a interpretare il ruolo della protagonista Camille Preaker, come si vede nel primo trailer ufficiale diffuso ...